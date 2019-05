Anne Meulendijks en Edison naar 70% in GP: ‘Van te voren niet durven dromen’

Op de Subtopwedstrijd in Uden maakte Anne Meulendijks haar Grand Prix-debuut met Edison (v. Johnson). De amazone reed een veelbelovende score van 70,11% bij elkaar. Ze heeft daarmee een goede tweede Grand Prix-paard naast haar huidige toppaard MDH Avanti N.O.P. (v. United). "Ik had dit van te voren niet durven dromen."

“Na mijn geslaagde Intermédiaire II-debuut van twee weken geleden wilde ik toch heel graag proberen de Grand Prix te rijden”, vertelt Anne Meulendijks enthousiast. “De Grand Prix is toch een stuk pittiger, maar het ging eigenlijk heel goed en ik ben hartstikke blij. Omdat we nog niet zolang een combinatie vormen, weet ik eigenlijk helemaal nog niet goed hoe hij op wedstrijd is.”

Heel verschillend

Pas anderhalf jaar geleden maakte Meulendijks haar Grand Prix-debuut met Avanti, maar haar carrière is sindsdien in sneltreinvaart gegaan. “Toch is dit niveau met een nieuw paard weer heel anders. Ieder paard is natuurlijk verschillend. Toen ik Edison net reed gingen de pirouettes bijvoorbeeld wat moeizaam, terwijl dat juist één van Avanti’s sterkste punten is. Omdat dat met Avanti zo gemakkelijk gaat, neem ik dat in mijn rijden bij Edison mee en daar kreeg hij nu ook goede cijfers voor.”

Uitvogelen

Over de proef an sich is de amazone goed te spreken. “Daar waar ik bij Avanti weet wanneer ik moet beginnen met het rijden van de series, is dat bij Edison nog wat uitvogelen. Je moet zulk soort dingetjes op wedstrijd gaan voelen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het achterwaarts gaan. Het is nu dus een kwestie van kilometers maken. Vandaag heb ik de proef overleefd, en het ging nog niet eens zo slecht ook”, vertelt ze lachend.

NK

“Edison is een heel lief en werkwillig paard. Ik kan altijd op hem bouwen en ik weet dat hij het in de ring gewoon voor me zal doen. Het is een super wedstrijdpaard waar ik echt op kan bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat hij een heel goed Grand Prix-paard is, maar nu is het nog afwachten hoe hij de juryleden in de smaak zal vallen.” Na het optreden van vandaag heeft Meulendijks al een leuke volgende wedstrijd op de planning. “Ik rijd hem eind deze maand ook op het Nederlands kampioenschap.”

Zege voor Charlotte Fry

De Grand Prix werd met 71,09% gewonnen door Charlotte Fry en Dark Legend (v. Zucchero), die binnenkort Groot-Brittannië vertegenwoordig op de FEI Nations Cup-wedstrijd in Compiègne. Saskia van Es reed in haar tweede Grand Prix met Elastico (v. Johnson) 70,76% bij elkaar en bleef daarmee net voor op Meulendijks en Edison.

Hoogste dagscore voor Van Liere en Geniaal

KWPN-hengst Geniaal (v. Vivaldi) liet onder Dinja van Liere een indrukwekkende Prix St. Georges zien en was met 74,12% de onbetwiste winnaar. Neelke van Kollenburg kwam overigens wel dicht bij Van Liere in de buurt. Zij zadelde Feline (v. Jazz) en kwam met 72,94% de ring uit. De top drie werd compleet gemaakt door Grand Prix-winnares Charlotte Fry. Met For Your Eyes Only (v. Lord Leatherdale) kwam ze uit op 68,68%.

ZZ-Zwaar

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar ging de zege naar Desiree Aarts en Generaal (v. Charmeur). Met 66,21% bleef ze net voor op Marieke Pijnenburg en G-Force, eveneens een Charmeur-zoon. Lieke van Dommelen mocht voor haar proef met Esprit (v. Zizi Top) het witte lint in ontvangst nemen. In de tweede proef reed Pijnenburg 69,57% bij elkaar en dat leverde haar de overwinning op. Van Dommelen eindigde nu op twee en Vienna Romp met Frapant (v. Vivaldi) op plaats drie.

Uitslag.

Bron: Horses.nl