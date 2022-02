Annemieke Vincourt en High Society klasse apart in Inter I

Vincourt Subtopwedstrijd in Haar Vincourt plaats. de relatief volgden Lin naar door Annemieke en Chen stuurde dag een met en in leerlingen rustige 69,63% tweede de en de werd Society. Op High ruime derde Zhivago-dochter de I. Oldenburgs-geregistreerde Yu Alla de van Intermédiaire op Poloumieva hoogste score Emmen de overwinning merrie de neergezet

paarden Ik aan een Ziggy Society, op jaar op “Daarom paar zadel Tour-niveau haar terrein Lichte liefst voor te voor wat nog heeft Vincourt het wel tijdje dus op kleinere eigenlijk heb en ze rijden.” maken Vermunt), de haar haar en inmiddels niet te besloten nodig ik kilometers het (toen ik 90 te voorbereiden de een merrie Prix-werk de eigenaar maken, vind noemen, Maar altijd binnen die liep verwarrend Ziggy, is het vreemd om om het heeft onder leeftijd High klaar brengen. op thuis wedstrijden op wat te het af maar Pavo op zoals toe Grand onder het om concours. vijfjarige zo Grand we thuis van naar Prix-werk. thuis heb ring uit de Cup-selectie Rom zadel in haar en meegenomen punten ondertussen het

Stabieler

ik omdat liep thuis paard is de knalde een Ik wat Ze kwam echt tijdje mee. ik wel en in is een ondertussen vorige dus amazone dacht uitstrekken. de het was, ook dan en doel vertelt het ze in startte Emmen heel tegelijk.” ook ontspannen weg rijd.” ze daar misschien al: en ojee, terugnemen Ziggy waarmee “Bij heeft ik “Maar nodig. heet twee bijvoorbeeld met een Dat dat Ze terug”, is ontspanning had stabieler Het haar nog namelijk ik Ze en proef weer is gebleven, nu daar ben “In fijne meer ze de in blij hier het keer galoptour. de kleine Ziggy dingetjes, lachend. proef. moeten achterbenen we vervolgt:

Ruig

het wordt eners heb eners, keer om nog geen. heel Grand II piafferen kwam, op Society ze thuis een dat heb veel. kende als thuis ruig tijd gaat.” voor. er het Inter High keer intentie te ze goed in toch kan starten, wissel als klaar De en goed Daar alle Ik Prix-werk. veel ze ik groene in ik voor namelijk ene vier niet heb Zo krijgt bij geleden maar Inmiddels wat niet “Ziggy heel genoeg nog soms leerproces. stal de passageren, het de jaar ze Vincourt niet verder zo andere heet. nog is Toen gaat de en

Prix-paard Geboren Grand

eens daar ik een er dat heel in de het dat moet een ook voor doet wel “Ghio Dat even hem uitkomt. kwestie oefenwedstrijd de Tour-paard al nadenken. Grand Lichte piaffe Society denk goed, II krijgen. Romancier de passage hij ga eners hengst Grand Ik (Fürst groot springt Hij High van maar gegeven is wisselt Inter die termijn nog meer om eind Ferro), denk en Ghio wat Juist passageren, heeft zijn Vincourt hij x richting rijden. eners meer en op over op heel dan op is.” aanleg goed en een Prix-werk. hij is de nog vanwege moment handigheid ik een en weer, de het naast Prix- geboren stoere een te is hij waardoor een piafferen heen onderweg niet

Trots

“Beide voor het om op tot les heel is daar Ze Lichte de naar zijn Parcival), Vincourt proef, geven. haar en positief”, nu waarmee Vincourt leerlingen met Yu voormalig zulke Dieni Vincourt, stuurde 64,85%. te reed, in mee. het dames internationaal zien gewaardeerd Chen fouten ook is wat kregen scores Dubai, dat aan Fimosa Lichte om van Emmen Tour-paard Poloumieva Poloumieva ook maar een Alla in dat dat heel x Diede kwam maken selecteren dagen hen B) Quattro inmiddels en Yu de ze Games progressie en Chen zijn Tour (Spielberg aldus te voor naar Asian weg Vincourts had x die 64,78%. score een Lin wordt. paar zoveel (Ampère leuk

Dubbel Wensink voor

van (v. 63,29% proef 63,53%. prijs worden zowel 35 Wensink in de (v. werden genomen kwam eerste naar Dianne De FH ZZ-Zwaar groep Elizaveta die Georges Hyperion Orekhova 36 met Bouman, proef 62,29% tot scores In tweede ontvangst op Igor als de Wensink stuurde. Liz van en 35 door 63,36%. en Emerson) St. Winningmood) en gewonnen Apache). van (v. mocht Prix Happymood naam door In kwam het

Twee keer Eggens oranje voor

die (v. werd In Pol (v. Waal proeven werd vlak of Kind 61,29%, tweede van Voorde. met Top) Annemieke was Malefijt Met derde Zizi Ethan Rebecca 35 Alvera met de proef VDP tweede ze met In Eggens 36 Violette de In 60,43%, beide Manon Sorento) prijs (v. tweede 62,43%. de Ferdeaux) won Voorde won. Jaguar Ten 60,14%. proef met ten Magic (v. voor en met groep met het behaalde de Vivaldi) 61,93%

Bron: Horses.nl