Annemieke Vincourt met nieuw talent bovenaan in K&U Prix St. Georges

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Annemieke Vincourt met nieuw talent bovenaan in K&U Prix St. Georges featured image
Annemieke Vincourt met Lyndon B Johnson SV.
Door Savannah Pieters

Annemieke Vincourt-Krom lijkt met de negenjarige Lyndon B Johnson SV (Johnson x Spielberg) een veelbelovend paard voor de toekomst in handen te hebben. Op de K&U Subtopwedstrijd in Beilen stuurde ze de ruin met 69,265% naar de overwinning in de Prix St. Georges. Daarmee heeft de combinatie de eerste van de twee benodigde scores binnen om internationaal te mogen starten. Toch verwacht de amazone niet lang in de Lichte Tour actief te blijven: “Hij heeft zoveel talent voor het zwaardere werk.”

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like