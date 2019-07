Annette Verbeek: ‘Als ik nog tien van zulke paarden krijg, ben ik heel blij’

In verband met de warmte werd de Subtopwedstrijd in Koudum van afgelopen vrijdag verplaatst naar zondag. Daar vormde Annette Verbeek met Heralanta (Chippendale x Flemmingh) één van de opvallendste combinaties en eindigde in beide ZZ-Zwaar-proeven op de tweede plaats. De amazone noemt de merrie het beste paard dat ze ooit gereden heeft: "Als ik nog tien van zulke paarden krijg, ben ik heel blij".

In die uitspraak is de amazone erg serieus, ze schafte namelijk al twee dochters van Heralanta aan: de tweejarige Merci Lanta (v. Jazz) en de jaarling Noelanilanta (v. Blue Hors Farrell). “Ik heb heel veel paarden gereden en uitgebracht tot het Z1 en Z2 dressuur, maar als ze eenmaal het sportpredicaat op zak hadden, werden ze of ingezet voor de fokkerij, of werden ze verkocht.”

Eigen paard

“Ik heb met het oog op de sport wel vaker op het punt gestaan om een eigen paard aan te schaffen, maar dan moet het wel goed zijn. Nu is Heralanta verreweg het beste paard dat ik ooit gereden heb en ze komt uit een erg goede fokkerij, dus als haar veulens niet goed zijn, weet ik het ook niet meer”, vertelt Verbeek lachend. “Vooral de Jazz kan echt ontzettend goed lopen, dus ik ben erg benieuwd naar de keuring van volgend jaar. Zij en haar zusje kunnen te zijner tijd eventueel ook ingezet worden voor de fokkerij.”

Tip

De kwaliteit van Heralanta kwam al op jonge leeftijd naar voren. “Als veulen werd ze kampioen en op driejarige leeftijd liep ze een IBOP met 83 punten. Daarna heeft ze een veulen gekregen en in het jaar dat Heralanta vijf werd, ging haar eigenaresse Jantine Knol op zoek naar iemand die haar weer op kon pakken”, blikt Verbeek terug. “Jiska van den Akker tipte mij en zo kwam Jantine bij mij terecht.”

Geen twee keer over nadenken

Hoewel het de bedoeling was dat Verbeek de merrie maar kort zou rijden, pakte dat anders uit. “Het rijden beviel beiderzijds zo goed, dat Jantine me vroeg of ik Heralanta langer wilde rijden. Daar hoefde ik natuurlijk geen twee keer over na te denken. Sindsdien is het heel snel gegaan. Vorig jaar reden we nog L2 dressuur, nu staan we alweer in het ZZ-Zwaar.”

Beter afwerken

De Subtop is echter wel nieuw voor Verbeek. “Ik vind het heel leerzaam en compleet anders dan bijvoorbeeld het Z1 en Z2. Je ziet dat het niveau van rijden een stuk hoger ligt. De proeven moeten nog beter worden afgewerkt en je moet je paard echt goed voor elkaar hebben. De oefeningen in de proef zijn bij ons het probleem niet, maar ik merk wel dat ze vooral meer gedragen moet blijven gaan.”

Goede combinatie

Verbeek traint één keer in de twee weken bij Sjak Laarakkers en gaat eens in het kwartaal naar Henning Müller in Duitsland. “Dat is een perfecte combinatie. Bij Henning ligt de focus op de ontspanning en voor ieder probleem heeft hij twintig oplossingen. Bij Sjak werken we meer aan het proefgericht rijden en hij haalt net dat beetje extra uit me. Dat heb ik ook wel nodig.”

Goed team

Verbeek noemt de trainer een waardevolle aanvulling van het team. “Het hele plaatje moet kloppen. Het juiste paard, de juiste amazone, de juiste eigenaar en passende trainers. Zonder Jantine was ik nooit geweest waar ik nu ben, dus ik ben haar erg dankbaar voor zo’n goed paard. Heralanta is voor mij namelijk het perfecte paard. Ze is gretig, heel snel van achter en fijn te rijden. Jantine houdt haar aan en spoelt in het dekseizoen embryo’s bij haar. Zo kan ik genieten van de sport en zij van de fokkerij.”

Resultaten

De eerste proef in het ZZ-Zwaar werd gewonnen door Margriet Koopmans-Wiersma, die met Ide K.W. (v. Maurits 437) een score van 63,93% realiseerde. Verbeek volgde op twee en de top drie werd compleet gemaakt door Hergen van Hall en In Time (v. Everdale). In de tweede proef ging de zege naar Van Hall, die met dit jaar debuteerde in het ZZ-Zwaar. In de Prix St. Georges zette Jacob van der Heide als enige Lichte Tour-deelnemer een knappe score van 63,38% neer met Siddhartha Santorini (v. Sir Donnerhall).

Uitslag.

Bron: Horses.nl