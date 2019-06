Anouk Noordman maakt goede indruk op de jury in Noord-Sleen

Anouk Noordman deed zondag op de Subtopwedstrijd in Noord-Sleen bijna in alle rubrieken goede zaken. In de Zware Tour werd ze eerste met Zeronica (v. Talos) en tweede met Atze (v. Astor), in het ZZ-Zwaar mocht ze het witte lint ophalen met Dante's Glory (v. Don Juan de Hus), die zijn eerste Subtop-wedstrijd liep en met Disco (v. Discovery) was Noordman in de Lichte Tour-rubrieken goed voor een derde en een vierde plek. Alleen voor de Intermédiaire II had Noordman geen paard meegenomen.

“Het was een druk dagje zo met vier paarden, maar ik houd er wel van om zo lekker achter elkaar door te rijden”, vertelt Noordman over haar geslaagde dag in Noord-Sleen. “Ik heb met alle paarden fijn kunnen rijden en ik heb van de jury ook heel leuk commentaar gekregen.”

Debuut

De zesjarige Dante’s Glory, die Noordman als driejarige van haar vriend voor haar verjaardag heeft gekregen, kreeg 62,357% voor zijn ZZ-Zwaar-debuut en dat leverde het duo de derde plek op. “Ik was eigenlijk gewoon op mijn gemak een beetje Z2 aan het rijden met hem, want hij is nog jong en ik dacht dat hij nog niet hoger mocht starten”, vertelt Noordman. “Maar toen zei Hergen van Hall, mijn instructeur, dat ik ook ZZ-Zwaar mocht rijden met hem en hij gaat heel fijn, dus toen dacht ik ook ‘ach, waarom niet’.”

Pirouettes

Dante’s Glory won afgelopen december de finale van van de Oostermoer Kei, een aanlegtest voor drie-, vier- en vijfjarige dressuurpaarden, met onder andere een 9 voor de draf en maakte daarna een Z2-debuut. “Hij heeft in de proef vandaag echt hele goede stukken draf laten zien, hij kan ook echt goed sjouwen”, vertelt de amazone trots verder over haar imponerende vos. “Alleen op de pirouettes moeten we nog een beetje sleutelen, maar daar was ik ook tot voor kort helemaal nog niet zo mee bezig.”

Series

Waar de pirouettes kleiner kunnen en nog wat meer bevestigd mogen worden, zijn de series voor Dante’s Glory juiste weer helemaal geen probleem. “Hij is zelf echt groot, over de 1,80m, maar hij kan ook supergoede grote wisselseries springen, dat gaat hem heel makkelijk af”, vervolgt Noordman. “Ik heb geen haast, ik ben al heel blij dat hij nu zo heeft gelopen en we weten waar we nog een beetje aan moeten werken.”

Rentree

Met Disco maakte Noordman na een hele lange wedstrijdpauze weer haar rentree in de ring. “Ik heb Disco echt een tijd thuis gehouden vooral voor de rust en het beviel me goed om hem vandaag weer twee keer achter elkaar te kunnen rijden”, vertelt Noordman. “Het luistert heel nauw allemaal, als ik hem zo kan rijden dat we geen last hebben van spanning, dan kan hij eigenlijk alles en dan kan hij echt heel erg goed gaan, maar het is een dun lijntje. Vorig outdoorseizoen heb ik zelfs af moeten groeten omdat het gewoon niet ging.”

Internationale ambitie

Met de prestaties van haar beide Grand Prix-paarden is Noordman ook in haar nopjes. “Zeronica en Atze hebben allebei top gelopen. Ik ben met allebei heel tevreden. Bij Zeronica loopt nu haar veulen nog erbij, daarom heb ik nu nog niet internationaal gestart, maar na de keuring mag hij eraf en dan is het plan echt om dan wel internationaal te gaan rijden”, blikt Noordman ambitieus vooruit.

Superleuk jurycommentaar

“Ik heb vandaag zulk leuk jurycommentaar gehad, alhoewel ik eerst wel even schrok toen de jury uit haar auto kwam voordat ik moest starten”, lacht de amazone. “Ik heb vandaag in totaal met vier paarden bij dezelfde juryleden gereden en toen ik met Vosje (zoals Zeronica in de wandelgangen wordt genoemd) wilde gaan starten kwam de jury naar me toe en vroeg me hoe ik het voor elkaar heb gekregen om een stel van zulke fijne paarden bij elkaar te krijgen. Dat is toch echt superleuk, dat dat toch indruk maakt op de jury.”

Zware Tour

Noordman won de Grand Prix met haar tuigpaardmerrie Zeronica met een totaal van 67,609% en zette daarmee ook de hoogste score van de dag mee neer in Noord-Sleen. Met Atze reed de amazone uit Zuidwolde 65,380% bij elkaar. In de Intermédiaire II was het oranje lint voor Martsje Bergsma met Cotton Eye Joe (v. K.e.c. Maximum Joe). Het duo heeft met de score van 61,103% hun startbewijs voor de Grand Prix binnen.

Lichte Tour

In de Prix St. Georges mocht Gert Wiegand Bruss het oranje lint ophalen. Hij kreeg 65,221% van de juryleden en schreef daarmee met Four Seasons (v. Vivaldi) unaniem de overwinning op zijn naam. Ykje Baron startte SBS Dancing Delight (v. Don Diamond) voor het eerst in de PSG en kreeg 61,985%. Daarmee eindigde het duo op de tweede plaats. Zij werd gevolgd door Sarah Miocevich, die met Jive (v. Jazz) 61,691% kreeg van de jury. Noordman kreeg in deze rubriek 60,882% met de zwarte Disco.

In de Intermédiaire I was Maaike Hofman met Don Diablo (v. Wynton) goed voor de hoogste score. Hoewel de zege niet unaniem was, was Hofmans totaal van 64,338% genoeg voor de winst. Cecile Smit en Edmond (v. Westpoint) volgden met een score van 63,824% op de tweede plaats en Noordman maakte in deze rubriek de top drie compleet met Disco met 63,088%.

ZZ-Zwaar

In het ZZ-Zwaar, waar in Noord-Sleen één proef in werd verreden, was het Marlous Booijink met Barrox (v. Jazz), die de rubriek won. Het duo stond met het totaal van 66% precies drie procent los van de rest van de concurrentie. Daniella Smit volgde met Het Swarte Paert Izaak (v. Tjalf 433) op de tweede plek met haar score van 63%. Voor Smit en Izaak was het vandaag net als voor Dante’s Glory van Noordman, de eerste keer ZZ-Zwaar. Hoewel het verschil van drie procent ruim voldoende was voor Booijink om de rubriek te winnen werd Smit ook door een van de juryleden als winnares gezien. Noordman kreeg voor de proef met haar grote vos in totaal 62,357% en Jantine Slingerland werd vierde met Glow (v. Charmeur) met 62,214%.

Junioren

Elizaveta Buntova was met Giovanni (v. Arlando K) als enige starter bij de junioren verzekerd van de winst. Zij kreeg 64,545% van de juryleden voor haar proef.

Bron: Horses.nl