Anouk Noordman met PR naar Grand Prix winst

Op de subtopwedstrijd in Genemuiden pakte Anouk Noordman zaterdag het oranje lint in de Grand Prix met Atze (v. Astor). De score van 66,36% betekende een nieuw persoonlijk record voor het duo. De hoogste dagscore was voor Kimberly Pap met Vloet Victory, die de gecombineerde junioren/young riders-rubriek won en Nicky Snijder ging er met het oranje en rode lint vandoor in de Lichte Tour.

“Hij liep een goede proef, maar ik ben vandaag eigenlijk het meeste blij ermee dat Atze meer ontspannen was en dat het gevoel een beetje gaat lijken op hoe hij thuis kan gaan”, vertelde Anouk Noordman na afloop.

Stoer paard

“Hij kan op wedstrijd een beetje in elkaar kruipen en dan laat hij zich niet zien zoals hij kan gaan en vandaag ging dat echt beter”, vervolgde de amazone uit Zuidwolde. “Op het protocol krijg ik van de jury vaak als commentaar dat het een stoer paard is met veel potentie, maar nu liet hij dat ook echt een beetje meer zien.”

Energie

Noordman is van plan om de negenjarige hengst ook de komende tijd regelmatig mee te nemen, al heeft ze de agenda nog niet volgepland. “In de proef mag de piaffe nog wat meer zoals hij het thuis kan en hij kan ook nog met wat meer power gaan”, gaat Noordman verder. “Dan wordt het allemaal nog mooier en kunnen de punten nog wat meer omhoog.”

De tweede plaats in de gecombineerde ZT-rubriek was voor Nathalie Vorenhout met haar Friese merrie Anna van de ‘haffiehoeve’ (v. Rindert 406). Zij kreeg 63,68% van de juryleden. De rest van de combinaties in deze rubriek kwamen niet boven de zestig procent.

Hoogste dagscore

Kimberly Pap was met Vloet Victory goed voor de hoogste dagscore in Genemuiden. In de gecombineerde junioren/young riders-rubriek schreef Pap zowel de landen- als de individuele proef op haar naam met de Jazz-zoon. De eerste rubriek won ze met 69,93%, het hoogste dagresultaat en in de tweede proef mocht de amazone het oranje lint in ontvangst nemen met een score van 68,38%. In beide rubrieken liet Pap de concurrentie ruim achter zich. Mindy Hoekstra werd met Heaven’s Voice (v. Voice) tweede met 65,08% in de landenproef en Annelotte Felix eindigde in de individuele proef met Amos (v. Flemmingh) op plek twee.

Lichte Tour

Nicky Snijder pakte in de Lichte Tour het oranje en het rode lint met de Andretti-zoon Game Boy STH. In de Inter I kreeg het duo 68,90% van de jury en in de Prix st. Georges kwam het totaal uit op 68,68%. Nars Gottmer maakte de top drie compleet met Hummer N met een score van 66,99%. Vorige week liet Gottmer de Easy Game-zoon op dit niveau debuteren in Tolbert en kwam toen met een totaal van 65,441% de ring uit.

Uitslag

Bron: Horses.nl