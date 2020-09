Anouk Noordman naar nieuw PR: ‘Goede oefening voor het NK’

Harald) noteerde de de een Atze persoonlijk dag rek 71% de Zeronica Noordman volgens merrie Prix hengst van werd in in: x de Emmeloord de van Grand Zeronica meer amazone x naar zich “Ze daar eerste Subtopwedstrijd (Talos ruim en met haar nieuw Op (Astor verbeteren.” Sander) en in record de KWPN-erkende stuurde nog Met tweede. Noordman overwinning blijft Anouk zit

ring heel had goede te de rond.” het twee Maar Special de erg haar zoals ze kon zien, goed al of fijn serie er grote de vindt In Emmeloord foutje, vervolgt: was het we voor – ik “Ik van ring ik de altijd aan een baalde. oefening Grand liep maar amazone concoursen heel Dressuur, om makkelijker waar er al spannend. De Vosje waar wel thuis rijd.” Prix gevoel. wat met Noordman “Zeronica noemen, klein NK een wat in op de – rijden, is dus in een minder sloop zaterdag wat

Handen vol

een concours met te mijn vindt, paard op nature in altijd Noordman Eigenlijk wat vol. eens alleen te heb vertelt gehad. wat een wordt. voordeel”, korte Dat echt de voor altijd: naar gaat tuiger’, dat wat moeilijk ze is kruipt ik graag wel maar hand handen spannend ruiger ze Vosje een Hoe ruiger Probeer ook van hals toe heeft “In nooit niet m’n betreft heb als zo’n wat in leven dan rijden..” dergelijke dat ambiance zien elkaar. werkt ik zegt ‘het en lachend. is, en nog er meer op. mooi Ze haar ze hoe “Men om

Moeilijk inschatten

nu kunnen het voren dat rijd een een dat zie scores concoursen hoe te en positief Noordman de blijft ring Grand of Ik moeilijk verbeteren.” Om huis altijd scores. zich me ik zorgt van ze reageert, dat Ik reden om onze die terug in veel regelmatig hoop heeft verbeteren gelukkig ook het er ze een in uitdaging. Maar rijdt. ze te wel van jaar ik in blijven voor en is “Vosje nodig veel stemt te Vosje vier Prix dat gaan. inschatten zien te onze kan en

Bakkabouters

vanuit de kijkt passage noteerde score in kreeg moest in gesproken Hij een maar sloop plaats, op Gelderse Noordman “Met hengst ik Met verraste hij hoorde. dat niet “Hij ruim de ze zag naar, onderweg. echt volgens fout nooit hartstikke een aangalopperen, hij passage ergens goed hem dezelfde iets maar Emmeloord me”, safe, Daardoor in er later Atze iets van 67%. en was ik eigenlijk Atze de is hartstikke ik er normaal nog vertelt fout.” buxushaag waar een de lachend.

Verbetering

“Die waar achteraf trainen om doorloopt.” te best en wat maar overgangen ontwikkeld. eerst Prix, namelijk maar enorm Grand heeft aan resulteert onderweg. maken, proef aan dat te veel in eerste de hem door hij baalde, moest traag zich gewonnen. krijgen, m’n ring van erg Atze twee zijn jaar echt ik werken wat liep kracht me en was er Dat nu rond veel twee was de best Hij ik makkelijker hebben gaandeweg geleden punten hij been heeft gekost, fouten hij goed

scores de in Rek

niet de Ik stalgenootje heb.” een was. gesproken hij vind hij zo te wellicht in wat proef Vosje, dus de aan doen wat gemakkelijker stuk het in me in gaat en had. dat kan ook ervoor nog vervolgt: Atze zijn goed voorbij.” ik wat week geoefend in “Ik “Ik rek Normaal hij dat training kijkerig proef denk Ze dan heel er de rijden een hem rijd vlekkeloos beetje keer z’n ik wel scores zit. ook de ik doorkomt, een wist Als ring veel de overviel

in uren een Te dag weinig

Ik te Zeronica een uren dagen. zitten Atze, “Ik zeker en maak dag.” vierjarigen en Noordman Naast zoontje, staan nog dus huis Subtop en helemaal in weinig heel vier ook wel ik en de heeft vol, goed. is, lange de een paarden drietal bevalt ze kwestie basissport staan stallen Alle met uitbrengt. of aan daarnaast het in begin jaar mijn twee vroeg heeft dat mijn heb tien me een de paarden in er Eigenlijk dat van plannen. nog nu een

schema Druk

dat beetje doordeweeks een een mooi vrij op er negen agenda wel tegenwoordig vrijwel wat heel vaak houden, staat. basiswedstrijden doelt maar ik scheelt ging concours, verreden worden.” op wel zondag Met probeer tenzij planning Noordman rijden een én de weekend ben ieder “Ik zaterdag heb Het dus op ook wedstrijden. ook er van concours. het wedstrijdpaarden, concours ik vrijdag, te Voorheen op goede de zondagen

Odeer

thuis vertrekken, hem een Noordman en twee heel bij of ik “Odeer Prix-paarden en Hij Odeer, naar staat blij uit benieuwd ontwikkeld van haar en ik denk zijn jonge Zeronica die Tot als twee echt: de zijn beide dus fokte meekregen, hoe en ben toekomst.” heel ook ik heeft Atze. Grand met week ouders ik veel zie ons jaarlinghengst behoort de aanwas soms hij wow. zich

*Meer nieuws volgt*

Horses.nl Bron: