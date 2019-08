Anouk Noordman scoort in Nieuwleusen: vier keer vooraan

Dressuuramazone Anouk Noordman scoorde op de subtopwedstrijd in Nieuwleusen flink: met Dante's Glory (Don Juan de Hus x Ehrenpreis) pakte ze een eerste prijs (66,571%) en een tweede prijs (65,929%) in het ZZ-Zwaar en in de Grand Prix bezette ze de eerste plaats met de merrie Zeronica (Talos x Harald) met 68,75% en de tweede plaats met Atze (Astor x Sandor) met 64,62%. De hoogste dagscore kwam op naam van Nicky Snijder, hij reed Van Krack STH (Krack C x Nimmerdor) naar bijna 70% in de Prix St. Georges (69,706%).