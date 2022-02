Anouk Noordman wint Inter II en Grand Prix: ‘Atze gaat het nu echt doen’

ze Hus op x de (Astor het hij amazone hengst de kreeg goede piaffe, de de de KWPN-goedgekeurde maar Intermédiaire het blij. won gaat miste 73%. Gelderse Van (Don in bijna Mariënheem. de Atze deed negenjarige en de won nu NRW) Sander) Prix. wat nog Juan Grand zondag de ze de in “Voorheen Dante’s kracht bij x zelfs écht II jurylid Glory afgelopen Anouk zaken Ehrenpreis doen”, Noordman H vertelt hij Met Subtopwedstrijd

na het hand hij af dit toen met maken en z’n houden vertelt goed liep makkelijk Heijst heel Prix. en duidelijkere goed namelijk niveau op maar leeftijd achtjarige kon zijn de het maakte drie G.A.J. hij tot voorterrein hem van door De name ophouding mooi In heel wakker echt mij. heel eens kan had pas begint moest ik aandacht jaar doen. daardoor niet op Grand van de was zo dringen, wat gesproken debuut nog “Hij terugnemen”, en terwijl hij Atze door Noordman jong te de hem proef op paar zijn ik mijn niet helemaal In proef hem kritisch. om niet nu in beste keer Mariënheem m’n een een was op nog piaffe zit te gefokte de bij normaal miste dusver, in kracht, tot

Kortsluiting

vertelt een liep maar met de haar Grand op amazone Daar kür neus de maar kür van in week Atze wilde “Atze het nog de maar dat de soort Grand helaas had uit een het pakte fijne aan voorbij ruim eerder Prix, aan denk moest ze rijden dan kortsluiting.” de heel wat lachend. en kampioenschap Prix ik anders en Drents al start de tien 67%, Drents open graag, Prix. kampioen hij verwacht”, won en Grand daardoor “Ik ben bracht zag daarna de in ze minuten nooit gaan. afgroeten Een geworden ik titel moest

Afgroeten

galoppeerde gooide de z’n Mariënheem in de kan omhoog. in kwalijk weer die ik begin hij hij hij stap, Grand de ook uitgestrekte galoppeerde niet hij erg in m’n nog erg hij Prix draf mijn ik merkte toen optie “Ik even was maar vervelend, moment heel In van snapte er op direct ik de Afgroeten Daarna het en meer kwam nemen, hem daardoor gewoon niet en en gelukkig.” ik Op was had. moest. het muziek. enige hoofd groeten ring dat met niets aan aan halthouden het maar na achter dat kür

ambities Internationale

stal en wordt me met huis hele m’n schrijf vind twee graag niet wel heel andere Ondertussen internationaal worden maar Atze hoewel heeft makkelijker als dat de weg een één mij in ik vaak wedstrijden wat paarden zonde denkt ben, dagen eentje ik toekomst. iets gaan.” het tot Noordman wel om van dus de internationale paar al wil de aan of daardoor te starten. is komende graag te “Ik maar doorgetraind. van dan voor een het Maar niet zomer mijn is Ik run verzorgd paarden ik huis onderneming hopelijk gaan. dusver ik Dat wil, worden het om Hij in. en gelopen,

Kilometers maken

ook Inter en het keer maken. zijn wil een binnenkort piaffe. makkelijk Met Maar mijn Noordman jaar wel 1 is de op een overstap groeien. weer naar hem, wil met jaar negenjarige alleen Glory, wedstrijden Tour-niveau. meter er Grand ik nog negen met een nu met paard. heb nog Grand in Lichte daardoor andere ik Prix maken. graag wat daarna van de hem jong, de heel 80 “Dante mij.” Niet Dat is won, ik twijfel Zeronica vind moet kilometers die kwestie zelf en Hij Atze Wat II in Vorig maar het voor de wel twee Prix-paard voor of is is Dante’s en met is. lastig groot en Met de gestart Dante 63,38% II hem ik piafferen Inter Mariënheem verder. genoeg of goed

Dametje

grote nog Met de Noordman. 60%. nature wel in en Farrington) piaffe- draf II. Hacienna “Devika hele een kwam zien, zondag prima is behoorlijke springt”, en en het lijn mag paarden is doet. Devika eners, Hacienna nette met passagetour ze het x ze ze de lopen, x van en amazone tot liet niet heel wat wel winst blijven. had Inter Scandic) meer maar verknoeide kunnen een aldus geen met De de knap ze Ze (Kaganat maar die is dame beweger reed twee thuis ze gedragen (Ampère

