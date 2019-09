Apache-zoon Cum Laude onder Vai Bruntink heer en meester in Prix St. Georges

Gisteren werd bekend gemaakt dat KWPN-hengst Apache werd geëuthanaseerd aan de gevolgen van hoefbevangenheid. Slechts een dag later zette zijn zoon Cum Laude (mv. Weltmeyer) op de Subtopwedstrijd in Tolbert zijn beste beentje voor en won met 72,94% ruimschoots de Prix St. Georges onder het zadel van amazone Vai Bruntink. De Prix St. Georges geldt, net als het ZZ-Zwaar en de Grand Prix, als kwalificatie voor de Roelofsen Horse Truck Competitie.

In de Lichte Tour-rubriek stuurde Patrick van der Meer de elegante merrie Sephora S (Sir Donnerhall II x Fürst Piccolo) met 68,75% naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Nicky Snijder en Van Krack STH (Krack C x Nimmerdor). Met 67,94% bleef hij nipt voor op Mark van de Donk, Engie Kwakkel-Wallace en Marije de Lange, die alledrie ook boven de 67% scoorden.

Zwart naar Inter I-zege

Laura Zwart won met Lumen Express (Vivaldi x Sir Sinclair) de Intermédiaire I. De amazone noteerde een fraaie score van 70,74%. Ellen Wynia kwam met Chakakahn (Sir Donnerhall I x Polansky) het dichtst in de buurt met 68,75%. De top drie in deze proef werd gecompleteerd door Pauline Leffelaar en Don Presidente (v. Dauphin)

Junioren en young riders

In Tolbert kwam naast de groep finalisten van de KNHS-Greenpoint Kostendrukkers Cup ook een groep junioren en young riders in de individuele proef aan start. Britney de Jong kwam met Caramba (Tuschinski x Gribaldi) met 69,26% op de hoogste score uit. Maaike ten Hoor mocht voor haar proef met Winder-Don (Don Primero x Jazz) – die goed was voor 66,54% – het rode lint in ontvangst nemen. Plaats drie was voor Pem Verbeek en Cotorro.

Bron: Horses.nl