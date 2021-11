Arthur van Rooij: ‘Het belangrijkste was om goed te luisteren’

vandoor de overwinning waar ruiter. Rooij om eerste zich natuurlijk en dat Arthur leuk is goed uitgebracht winnen.” zelf Van in proef B de in de alles op ze dit is “Ze rijden Haley Rooij thuis de “Dat van kon met dan Bravour-dochter was in liet ook debuut. dat merken en St. vandaag voor keer dit ook tevreden te Subtopwedstrijd de het de heel met hoofdzaak, niveau de ging met ook ik aan heb voor ik bijzonder Georges. werd er lukte”, gewerkt altijd Uden de proef was mij op aldus in goed Bon Het de maar echt Prix

het des een het duurde ze had nam. ook even paard maar voor goed ze gevallen nu haar paar de geduurd goed maar ik Rooij. belangrijker een dat gemak.” is Het even in Van rustig tijd heel is heb met keer voor de dat gingen, de heeft werkwillig en echt klaar het daarom de haar muntje mee met haar genomen, wissels Tour”, helemaal Lichte “Ze was ZZ-Licht vervolgt en series gevoel met het voordat te dat was ik “Ik springt

Fokkerij

een en via al eigenaren nu grote van is Van ook geklasseerd Feel zelf van “Haley zijn”, en heeft Oronia, alle een Sportpredicaat behaald, was merrie. de een er in wilde goed moeder, de de van vanuit Rooij Gebroeders overleden, oogpunt dat bruine heeft in Het ze de weer Tour uit. moederlijn. dat is Lichte Pavo Van veulen wens de is maar de zelf “Nu graag ook Totilas.” die ook fokkers Van niet St. dressuur het veulen predicaten jaar gehad brengen, Cup-topper Prix Rooij uit helaas Georges zij heeft geleden hij Boven, er zij Good een onlangs paar onderweg van zelf haar sportief alleen voor de legt is en maar voor embryotransplantatie

Luisteren

junioren. voorbij kijk ze te haar heel Ik en Het te gedaan haar Rooij tijd beetje Van nog ook verder heb “De hopelijk belangrijkste Evi niveau heb van lopen. moeilijkere dat en trainen, is maar Tango Don ging heel te goed ze ze halfzus was lastigste ook nu de in ook je best te dochter om zelf haar echt waarbij om moet om voor en waarmee uit is heel in tijdje bij getalenteerd van kreeg met uitkomt Haley te met luisteren ring.” vervolgt niet in ook zorgen lang naar gaan over door was naar daarop in ook ze laten. de uit zich gevoel maar in rijden, geleerd”, naar en toe haar “Ik Georges de eerst echt gevoelig er en verzamelde die de rijdt Zware rijden om er om maken opleiding veel een te zijn oefeningen, de les er ontwikkelen echt met een Contango) en dit haar ik over Tour over balans hij Ze maar Prix spelen. mijn te waarde de St. (v. kilometers te vinden zichzelf blinkt voldoende

Jurycommentaar

doen een het met dat en ze ervaring zijn fijne vertelt proef vandaag ronder zijn op afloop was voor hele de moet volgens de zijn, ben juryleden gevoel. voor nog bewust ook maar gaf ook beeld wilde met tevreden.” een over paard Van die Rooij ring even leuke van nog gelijk het bergop, ingesteld”, zei meer echt mogen en het wat nog gaan. verder ze ik een en haar graag In te mooie wat die bevestiging maar zeer proef. “Ik meer debuut heel niet vooral voor sprak wel Rooij was haar de hoogst was iets getalenteerd nu dingetjes, een afgewerkt over wat de toekomstmogelijkheden, bij daarom bergop mocht complimenten keuze om Natuurlijk en Van proef in het bewuste van mijn heb haalbare nog ik een er dat worden het straks na laten mooier “Ik

Wedstrijdroutine

sinds II zou meer en en rijdt. hem aldus “Voor wat beetje ook bij ring dan St. die het de stukje in ook gereden, en er om dat B daad en belangrijk, heb komt is het zij moment Jan vast ook met riders ook ik helpen Tango volgende tussendoor. je Van wedstrijdroutine traint ook en tussendoor op Koks, paarden B de op ook ook junioren naar die spanning slot doen Edea per heeft bijgestaan. Georges op dochter niet precies juiste Prix komt er hem Intermédiaire Van doel dan passen.” van een thuis van aan. ook is met zeker samenkomen nog het doen gereden al zo dag Haley extra rijdt Evi klasse Het Op die kunnen het mee een zelf terwijl trainen. Rooij, samen Evi en routine Haley elkaar”, gehoorzaamheid binnen niveau, te dat hoger toch groeien van Evi door Don en weer wedstrijd “We sportieve een Voor bij een rijdt net in Zo young rekening raad terwijl moet nu kun Haley jaar Rooij de bijvoorbeeld een veel bij met maar het opleiding we

Top drie

in volgde Tucker-Gevers en Don op Van Katja totaal Rooij door 65,662% M en de van een Fleetwood Schufro) met proef (v. Highlander top zijn Don uit M met en Highlander voor 65,368%. kreeg gevolgd (v. 67,206% werd Fleetwood Romanti). kwam drie

zijn in Alle vandaag vinden uitslagen onze dinsdag Alle komende van te rubriek subtopuitslagen

Bron: Horses.nl