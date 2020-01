Astrid Langeberg: ‘Grande Ville heeft echt de kwaliteit voor het hogere werk’

Op de Subtopwedstrijd in Oudkarspel was Astrid Langeberg afgelopen zaterdag de winnares van de Prix St. Georges. De amazone stuurde de Johnson-dochter Grande Ville naar 68,53% en behaalde daarmee naast de overwinning ook een persoonlijk record. "Ze moet misschien nog wat kilometers maken, maar Grande Ville heeft echt de kwaliteit voor het hogere werk", vertelt Langeberg enthousiast.

“Eigenlijk ben ik super tevreden over mijn proef. Ik zou haar zelf graag nog net wat constanter mooi bergopwaarts blijven zien gaan en de aanleuning mag net een fractie constanter, maar verder kan ik alleen maar enthousiast zijn. Grande Ville is best onzeker en ze kan niet altijd even makkelijk de ontspanning vinden om er echt voor te durven gaan, maar gisteren was dat eigenlijk al veel beter.”

Geen makkelijke start

Grande Ville kwam op vierjarige leeftijd bij Langeberg op stal. “Ze was onbeleerd en het zadelmak maken was nog wel een uitdaging. Haar vertrouwen moest groeien. Toen ze eenmaal snapte wat de bedoeling was, gaf ze eigenlijk direct al wel een fijn gevoel en wist ik al snel dat er echt wel toekomstmuziek in haar zat. Omdat ze echter wat onzeker was, heb ik haar rustig thuis opgeleid en haar pas op concurs meegenomen toen ze op ZZ-Licht-niveau liep.”

Van ZZ-Licht naar Lichte Tour

Vorig jaar maart debuteerde de merrie in het ZZ-Licht. “Ze heeft in die klasse mooie scores rond de 70% behaald en we zijn Noord-Hollands kampioen geworden. Daarna heb ik haar voorbereid op de overstap naar de Lichte Tour. Inmiddels heb ik haar een keer of vier à vijf op dit niveau gereden. Het plan is om haar op dit niveau wat kilometers te laten maken.”

Tweedaagse

“Desondanks wil ik haar niet ieder weekend meenemen. Ik start haar als ik mijn andere paard ook op concours rijd. Volgend weekend staat Tolbert op de planning. Dat is een tweedaagse wedstrijd en dan heb je de dag ervoor al de kans op de baan te verkennen. Daar doen paarden veel ervaring op, dus dat is voor Grande Ville een fijne wedstrijd.”

Schnellenberg wint Inter I

In de Prix St. Georges behaalden twee amazones 64,78% en werden daarmee ex aequo tweede: Wendy Askes met Ella Bella (v. Zizi Top) en Megan van der Molen met Debbehoeve’s Veni Vidi Vici C (v. Krack C). In de Intermédiaire I ging de zege naar Danique Schnellenberg. Ze behaalde met Everton (v. Jazz) 62,79% en nam daarmee een halve procent voorsprong op Ingrid Gerritsen en Diamonds are Forever G (v. Diamond Hit). De derde plaats was voor Laurien van der Meer en Het Podium Garfield (v. United).

Grand Prix voor Hulsbosch-Pisart

In de vier combinaties tellende Grand Prix kwamen alle vier de deelnemers met een voldoende score de ring uit. Monique Hulsbosch-Pisart realiseerde met Winston (v. Rousseau) de hoogste score van 63,10%. Astrid Langeberg stuurde haar andere troef Hertenhof’s Dolichos (v. Westpoint) met 62,77% naar de tweede plaats. De top drie in deze rubriek werd compleet gemaakt door Katinka de Haan en Armani (v. Smetana).

