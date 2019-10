Australische Sarah Miocevich scoort in Subtop: ‘In Nederland meer begeleiding’

Een aantal jaar geleden kwam de Australische Sarah Miocevich naar Nederland en is sindsdien stalamazone bij Jeff en Annemieke Vincourt. Sinds een jaar rijdt ze hier ook fanatiek wedstrijden en niet zonder succes. Op de Subtopwedstrijd in Assen won ze met Armani (v. Tuschinski) beide proeven in het ZZ-Zwaar.

“Ik ben een aantal jaar terug naar Nederland gekomen, omdat ik me verder wilde ontwikkelen in de dressuursport”, steekt Miocevich van wal. “In Australië hebben ze ook wedstrijden en er is wat dat betreft niet eens zoveel verschil tussen beide landen, alhoewel de afstanden hier een stuk beter te behappen zijn en je hebt hier ook meer wedstrijden”, vervolgt ze lachend.

Nooit meer teruggegaan

Volgens de amazone zit het verschil ‘m vooral in de begeleiding. “In Australië reed ik meestal alleen en had ik af en toe les. Op een gegeven moment ben ik naar Jeffrey en Annemieke in Nederland gegaan en ben nooit meer teruggekeerd. Hier rijd ik heel veel verschillende paarden en word daarbij vrijwel dagelijks door Annemieke geholpen. Daar ben ik erg blij mee.”

Moeite met pirouettes

De amazone rijdt haar ZZ-Zwaar-paard Armani voor een Zwitserse eigenaar. “De volgende keer start ik hem in de Prix St. Georges. Het is een paard met een fijne draf. In beide proeven in Assen ging het drafwerk dan ook erg goed. Wel hebben we beide nog wat moeite met de pirouettes in galop, die hebben nog wat training nodig”, aldus de amazone.

Veel prijs voor Benjamin Bakker

In beide proeven werd de tweede prijs opgeëist door Justine Mudde en Genetic Black (v. Jazz). De amazone kwam uit op scores van 65,14% en 65,07%. In de eerste proef kwam Rianne Kooistra met Faust (v. Fidertanz) het dichtst in de buurt en bleef met 63,43% net voor op Benjamin Bakker en Haribo (v. Didando). Bakker bracht ook zijn tweede paard Beau Didly (v. Oscar) aan start en mocht daarmee de vijfde prijs in ontvangst nemen. In de tweede proef werd hij met Haribo ook nog eens derde.

