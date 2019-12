B-kaderscore voor Alex van Silfhout bij GP-debuut met Decor Siebenstein

Nadat Alex van Silfhout onlangs in Houten bij zijn Inter II-debuut met Decor Siebenstein (v. Sir Donnerhall) al een fraaie score van ruim zeventig procent neerzette, liet de Nederlandse bondscoach vandaag bij het Grand Prix-debuut met de twaalfjarige vos ook direct een B-kaderscore noteren. Met zijn score van 70,399% eindigde Van Silfhout net buiten de top drie op de Subtopwedstrijd in Haskerhorne, die als kadervormingswedstrijd gold.

“Tuurlijk zijn er best nog wat afwerkings-dingetjes in de proef”, begint Van Silfhout te vertellen na afloop. “Maar het is een geweldig fijn paard in de ring en de piaffe en de passage gingen juist heel erg goed, net als de series.”

Beentjes op de grond

Van Silfhout vindt het leuk om weer mee te doen in de ring in plaats van er alleen maar naast te staan en liet dan ook weten dat er als het aan hem ligt nog wel wat wedstrijden zullen volgen. “Het is ook wel goed dat ik zelf weer een keer mee doe”, vertelt de ruiter. “Dat houdt me ook met beide benen op de grond, omdat je zelf ook weer even voelt waar het om draait en waar je soms tegen aan loopt.”

Strak plannen

Het wordt wel een uitdaging om voldoende plek te vinden in zijn agenda voor de bondscoach om ook zelf zijn witte rijbroek aan te kunnen trekken. “We krijgen nu eerst Frankfurt en Londen natuurlijk en in januari beginnen ook weer de kadervormingswedstrijden, waar ik zelf toch ook iedereen wil kunnen volgen”, aldus Van Silfhout. “En als ik dan zelf ook een rondje ga rijden, dan wordt dat toch een beetje lastiger. Maar als ik tussendoor wedstrijden kan vinden om zelf te rijden dan zal ik dat zeker nog wel een paar keer doen.”

De voorbereiding

De eerste twee resultaten van Van Silfhout en Siebenstein zijn veelbelovend, maar dat is voor de ruiter niet het enige dat hem beweegt om vaker te starten. “Het is ontzettend leuk om bezig te zijn met dingetjes trainen en verbeteren en als ik heel eerlijk ben vind ik vooral de voorbereiding en het werken naar de wedstrijd toe heel erg leuk om te doen. Dus als het praktisch gezien mogelijk is, wil ik zeker nog wat vaker zelf starten”, besluit Van Silfhout.

Lees ook:

Jasmien de Koeyer wint U25-kadervorming met net geen 71%

Denise Nekeman sluit het jaar succesvol af

Uitslag

Bron: Horses.nl