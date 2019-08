Barbara Soederhuizen rijdt PR in Inter II: ‘Dat hij zo goed is, kwam als een verrassing’

Op de Subtopwedstrijd in Uden ging ze zege in de met de Intermédiaire I gecombineerde Inter II naar Barbara Soederhuizen en haar zelfopgeleide Eclips (Apache x Ferro). Met 65,44% was haar score eveneens goed voor een persoonlijk record. "De proef is nog verre van perfect, maar ik ben er ontzettend blij mee, net als met de score. Dat smaakt naar meer!"

“Eclips was eerder best kijkerig en in Uden was er best wat publiek. Maar hij bleef goed op mij letten en pakte goed aan”, vertelt de amazone enthousiast. “Dit niveau is voor ons allebei nieuw, het was pas onze vierde Inter II. Vooral de eners vormen nog een struikelblok en die mislukten vandaag ook in de proef. Thuis gaan ze ook nog wel eens wat wisselend, maar in de proef is het toch anders. Daarnaast mag de piaffe nog meer op de plaats en de passage duidelijker gemarkeerd worden, maar over het algemeen ben ik erg tevreden.”

Toch een Subtop-paard

Soederhuizen reed eerder al eens een halfbroer van Eclips, Ucosan (v. Cabochon). “We kochten Ucosan als veulen, toen mijn man zijn eigen schildersbedrijf begon. Eclips hebben we bij dezelfde fokker gekocht. Als veulen was hij heel knap, maar werd steeds lelijker en liep het minst van allemaal. Hij was heel lang heel smal en draafde simpel. Dat hij zo’n goed Subtop-paard zou worden, had ik echt niet verwacht. Pas na het Z1 en Z2, toen ik samen met Theo Hanzon wat een de draf begon te sleutelen, zag je hem veranderen. Hij ging opeens van de grond draven en we zagen zijn talent voor de verzameling.”

Positieve invloed

In de loop der jaren doorstond de amazone de nodige uitdagingen met Eclips. “Vanwege zijn kijkerigheid heb ik m’n handen wel eens vol gehad. Hij had ook veel moeite met trailerladen en daarvoor zijn we uiteindelijk op training geweest. Daar is toen ook een stukje schriktraining bijgekomen, wat best een positieve invloed op hem heeft gehad. Daarnaast leer je ermee omgaan en wordt hij ouder en wijzer. Als hij iets spannend vindt, moet ik juist blijven rijden, wat stelling vragen en vooral niet te afwachtend zijn. Maar iets echt engs zoals paraplu’s, dat blijft spannend.”

Zo dichtbij

Nu de controle beter en beter wordt, droomt Soederhuizen van het hoogste niveau, de Grand Prix. “Voordat ik daadwerkelijk de overstap maak, wil ik eerst nog wat kilometers in de Inter II maken hoor. Ik heb vandaag wat Grand Prix’ gekeken, maar dan moet het echt een stuk meer bevestigd zijn. Vooral de eners en de piaffe. Het ritme daarin kan stabieler. Van de andere oefeningen verwacht ik eigenlijk geen problemen, maar ik wil het wel goed doen. Anderzijds ben ik zo dichtbij, dat ik bijna niet wachten kan!”

Prijzen

De scores van de top drie in deze gecombineerde rubriek lagen dichtbij elkaar. Fleur Aarsse mocht met Agusta MV (v. Sandreo) de tweede prijs in ontvangst nemen. Met 65,07% bleef ze één punt voor op Vivian Chang en Cerise (v. Santano). In de Grand Prix was Jean-René Luijmes de grote winnaar. Met Aswin (v. Sandreo) noteerde hij 71,68% en bleef daarmee bijna vier procent voor op Saskia Maertens en Legend of Loxley (v. Lord Loxley). De derde plaats in deze rubriek was voor Petra van Esch en Fiji (v. Florencio).

Uitslag.

