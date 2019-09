Barbara Soederhuizen wint Inter II met net geen 70%

Barbara Soederhuizen is met haar zelfopgeleide Eclips goed bezig in de Zware Tour op het moment. Nadat de amazone in juli haar debuut maakte in de Inter II met de Apache-zoon met ruim 63%, verbeterde ze die score half augustus al met een resultaat van ruim 65%. Vandaag deed ze daar op de Subtopwedstrijd in Someren nog een schepje bovenop en won de gecombineerde ZT-rubriek met een totaal van 69,92%.

“Ik ben nog helemaal hyper”, begint Barbara Soederhuizen enthousiast te vertellen na haar overwinning. “Het is zo supervet. Ik heb de proef net terug gekeken en het ziet er zo super-constant uit. We hadden geen fouten en mijn laagste cijfer was vandaag een 6,5.”

Veel 7,5′-en

“Het gekke is dat we ook geen uitschieters hadden qua cijfers vandaag”, vervolgt de amazone. “Ik had bijvoorbeeld geen achten, maar wel veel 7,5′-en en die tikken natuurlijk ook lekker aan.”

Binnen rijden

“We moesten in plaats van buiten binnen rijden vandaag en normaal reageert hij daar wel op maar het voelde vandaag toch echt wel ontspannen aan”, aldus Soederhuizen, die in eerste instantie bij het baan verkennen wel even haar twijfels had. “Hij was eerst even gespannen, maar toen we eenmaal bij A naar binnen reden gaf hij zich als het ware over en was hij echt met zijn aandacht bij mij.”

‘Blij dat hij ze doet’

De eners waren eerst nog wel een dingetje volgens de amazone en mislukten ook nog wel eens in de proef, maar vandaag gingen ze goed. “Het kan echt nog wel mooier, maar ik ben zo blij als hij ze dan doet dat ik zelf vergeet om te letten op dat hij mooi bergop blijft”, blikt Soederhuizen terug. “Daarbij zou hij in het geheel nog iets scherper en expressiever kunnen, dat kan hij thuis ook, maar dat betekent dus ook dat er echt nog een hoop rek in zit naar boven.”

Grand Prix

Eerder gaf Soederhuizen al aan dat de Grand Prix weliswaar lokt, maar dat ze liever eerst nog wat puntjes op de ‘i’ wilde zetten voordat ze daadwerkelijk de overstap maakt. “Ik hoef echt niet gelijk 70% te rijden als ik Grand Prix ga rijden, maar ik weet bijvoorbeeld dat de piaffe en de eners nog beter kunnen en eigenlijk wilde ik dat nog iets beter voor elkaar hebben in de proef voordat ik de overstap maak”, vertelt de amazone, die voor de komende tijd nog geen andere wedstrijden gepland heeft staan. “Maar aan de andere kant, ik heb ook niets te verliezen. Het is allemaal nieuw voor mij en ik vind het ook gewoon zo leuk. Ik ga eerst maar eens even Theo (Hanzon, red) overleggen over wat nu een goed idee is.”

Bron: Horses.nl