Bart Veeze en Ferguson naar ruim 71% in Prix St. Georges-debuut

Op de Subtopwedstrijd in Voorthuizen maakte de KWPN-goedgekeurde hengst Ferguson (Floriscount x Lauries Crusador xx) woensdag zijn debuut in de Prix St. Georges. Onder het zadel van Bart Veeze liep hij met ruim 71% direct naar de overwinning in de Lichte Tour-rubriek. "Ik heb nog even moeten zoeken naar mijn slipjas en ik moest meer aan deze proef wennen dan Ferguson", vertelt Veeze lachend aan KWPN.

Antonio Laiz Zandio bracht Ferguson eerder al uit in de Lichte Tour en reed één internationale wedstrijd met hem. Na het vertrek van de Spaanse ruiter bij Platinum Stables nam Inna Logutenkova voor korte tijd de teugels over, maar begin dit jaar kochten Rom Vermunt en Harld Bruinier alle paarde van Platinum Stables. Sindsdien wordt Ferguson gereden door Veeze.

Heel steady

Hoewel Veeze de donkere vos al wel op een aantal hengstenshows reed, was het nog niet van een start in de wedstrijdsport gekomen. “Het is altijd leuk om met hele goede paarden op wedstrijd te gaan en het is echt fijn om weer een Lichte Tour-paard erbij te hebben. Ferguson is heel steady in de ring; hij kijkt niet op of om en doet zijn ding. Dat is natuurlijk ideaal en ik ben echt blij met ons debuut.”

Wat anders dan de Pavo Cup

Veeze was tevreden over zijn proef en kreeg onder andere een hele lijst aan achten en zelfs een negen voor de uitgestrekte draf. Er slopen nog wel wat kleine foutjes in de proef, maar de ruiter blijft realistisch. Die foutjes moeten eruit, maar dat lag echt aan mij en niet aan Ferguson. Ik had al een paar jaar geen Lichte Tour meer gereden en dat is echt weer heel anders dan bijvoorbeeld de Pavo Cup.”

Bron: KWPN/Horses.nl