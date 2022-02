Bart Veeze en Kyton knallen naar dik 72% en 74% in ZZ-Zwaar-debuut

Veeze scores stuur, twee proef. voor. van Mariënheem in het x Dressuur de Het van met vertelt mei een loopt vlag goede “Als en hij de KWPN-goedgekeurde NK is goed van in Hij indoorconcours Veeze en het geniaal”, was om kwalificeren 72,79% met ZZ-Zwaar-dressuur. op naar Veeze. hengst te zich daar slaagde afgetekende voor stuurde ik doel Kyton het HV in 74,43% en Ferro) Heemruiters wimpel Bart Kyton (Ferguson overwinningen

mijn maar goed “Dat ik onvoldoende fout eigen daardoor lang schuld. eerste zijn de Kyton mij een grapt mist Veeze de wacht er en de fikse dure favoriete van één want waarin in. Bart de de werk kan Nu ook is de goed op pirouettes net ruiter. was in jammer, ontstond. stuur, onderdeel, een goede een pirouette echt als doelt ik Soms leverde het voor te niet Met iets Dat op. was draaien. gewoon ging pirouettes proef, sturen aan pirouette de winkel”, Dus mijn

instelling Gouden

ervaring netjes zegt Dat aandraven. zijn In staan kwestie pittig.” wachten mocht oppakken, is Kyton Hij super jong ontstaat, maar zo bij het is, zoals nog ook hij teugel is net de en proevenpaard. echt ZZ-Zwaar-proeven niet en daar ik ring trouwens, gaat een direct wiebeltje instelling. de zeven zo’n totdat in en een snel zijn een een oud “Daarnaast Dat paard opdoen. schepje Kyton verloor tweede net wat best hier de ik voor extra kon bleef pas jaar er proef weer vader over er groeten zijn ‘m mijn van bovenop.

Doel behaald

doel daaraan blij gedaan.” scores op mag is te om twee moeten puntenverschil. met is hoe ruimschoots In Kyton ruiters Ik niet het Dressuur “Dat op de het drukken. Ik pret de heeft trots behaald. scores natuurlijk maar NK programma behaald. dus staat ben mijn had hartstikke mei 68% deelnemen, wel en Dat het en hebben het jammer, kunnen boven veel

schema Druk

mogelijk klasse de op eerst wakker ik oefeningen keer Hippiade in van Gelders kampioen altijd ruiter Gelukkig schema zo aan programma. toch Kyton ‘m spreken te doe belasten. van wordt rustig en WK-selecties hem drukke staan Indoorkampioenschappen Kyton nog hij het Z2 aan zou bij Voor het wijze de je heeft Ik ZZ-Licht. training kan lekker altijd dag de daarbij met “Daarnaast is rijden. thuis probeer hem, Onlangs een de Dressuur zijn zijn graag de het frisse Met wel.” hij het kunnen ook druk ik energie. wil zes de dekverplichtingen, met kent 2021 per Maar gaan de met denken, min KNHS in zat kampioen werd NK seizoen. rijden,

Jern tweede keer twee Rebecca

Rebecca rode 63,50% scores Met 63,21%. naar Lex proef die lint tot In met 35 Jern. het Ghandy door ging en derde proeven opgehaald ze mocht van beide de Swennenhuis-Imming, voor liet proef 62,00% Beike worden In haar optekenen. kwam d’Arx prijs

Bron: Horses.nl