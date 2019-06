Bea Winters: ‘Opleiden tot het Z2 dressuur vond ik altijd het leukst’

Op de Subtopwedstrijd in Gorredijk werden beide proeven in het ZZ-Zwaar gewonnen door Bea Winters en Cheval (Special D x Zeoliet). De amazone richtte zich gedurende haar carrière voornamelijk op het opleiden van paarden tot en met de Z2 dressuur, maar maakte met Cheval onlangs toch de overstap naar de Subtop. "Het is zo'n leuk en sympathiek paard, deze kan ik eigenlijk echt niet wel doen", vertelt ze.

In de eerste proef kwam Winters uit op een score van 60,86%. In de tweede proef deed ze daar met 63,36% duidelijk een schep bovenop. “Het was pas onze tweede keer in het ZZ-Zwaar, dus het is nog een beetje aftasten. Cheval loopt heel braaf en netjes zijn proeven door, maar het totaalbeeld mag meer gedragen en van de grond. Daar ben ik in de training, samen met mijn instructrice Rita van den Engel, hard mee aan het werk.”

Opleiden het allerleukst

Winters kocht de twaalfjarige ruin op 3,5-jarige leeftijd. “Het allerleukste vind ik het opleiden van paarden tot het Z2 en verkoop ze dan weer. Ik had net eentje naar Groot-Brittannië verkocht, toen Cheval op mijn pad terecht kwam. Iedereen kan er op stappen en er mee weg rijden. Hij zet nooit een stap verkeerd. Dat karakter zorgt er ook echt voor dat ik ‘m eigenlijk niet kan verkopen. Hij is zo leuk en sympathiek en boekt in de training nog altijd goede vooruitgang. Nu ik met hem in het ZZ-Zwaar start en het gaat zo goed, dan gaan we er ook maar gewoon voor”, vertelt ze enthousiast.

Paardensport als hobby

De amazone begon met rijden op haar zevende levensjaar. “Ik heb nog een echte pony-tijd gekend en toen ik negen was kocht mijn vader mijn eerste paard voor me. We woonden op een boerderij. Ik ben toen begonnen met verenigingslessen, maar reed maar heel zelden een wedstrijd. De paardensport is ook altijd hobby voor me gebleven en ik doe het omdat ik het leuk vind. Meestal reed ik niet meer dan een handjevol wedstrijden per jaar, alhoewel ik moet toegeven dat ik de laatste periode met Cheval een stuk fanatieker ben.”

Goed plannen

In het dagelijks leven is Winters werkzaam in het eigen bedrijf, dat ze samen met haar man heeft. “We verkopen professionele speeltoestellen aan bijvoorbeeld scholen en gemeentes. We hebben het bedrijf in 2003 overgenomen en hebben het kantoor met personeel aan huis. Ik begin ’s ochtends met het rijden van de paarden en ga daarna verder op kantoor. Het is een beetje plannen, maar het wil wel. De ene keer rijd ik de ene en longeer ik de ander. Naast Cheval heb ik nog een paard die ik binnenkort in het Z start en we hebben nog een twee- en driejarige in het weiland lopen.”

Extra fanatiek

“Vanwege de drukte kan ik dus niet ieder weekend op concours. Ik start dan ook pas als ik het echt goed vind gaan, anders vind ik het zonde van mijn tijd. Wel ga ik iedere week lessen. Rita is altijd erg positief en maakt me ook extra fanatiek. Als ze zegt dat ik ergens klaar voor ben, vertrouw ik daarop. Ze was ook positief over mijn overstap naar het ZZ-Zwaar.” Ze vervolgt: “Die overstap beviel me goed. Ik vind de proeven niet lastig en nu ik zover ben, wil ik ook graag verder om te kijken hoe ver we komen!”

Prijzen

In de eerste proef ging de tweede prijs naar Berdien Pasterkamp-van de Berg en Amalia (v. Gribaldi). Zij bleef met 60,57% één punt voor op de als derde geplaatste Margriet Weerstand en Ziberlin (v. Whisper). In de tweede proef mocht Pasterkamp-van de Berg wederom het rode lint in ontvangst nemen. De derde plaats was hier voor Dolf ter Horst en La Rubia (v. Koss).

Bron: Horses.nl