Bianca Schütz en Le Grand Ayden naar bijna 70% in PSG: ‘Ik was bijna in shock’

Savannah Pieters
Bianca Schütz met Le Grand Ayden. Foto: By Lot
Door Savannah Pieters

Twee maanden geleden kreeg Subtop-amazone Bianca Schütz de beschikking over de Grand Galaxy Win-zoon Le Grand Ayden. Inmiddels heeft de combinatie al een aantal starts in de Prix St. Georges achter de rug en werden daarbij meerdere prijzen in de wacht gesleept. Gisteren kwam het duo op de Subtopwedstrijd in Reusel met 69,85% heel dichtbij de gedroomde 70%, en reed zich bijna vier procent los van de nummer twee.

