Brecht d’Hoore doet goede zaken op thuiswedstrijd

Op de Subtop van Hoogerheide scoorde vandaag de thuisrijdende Brecht d'Hoore uitstekend door de Lichte Tour-rubriek te winnen met Danone I-nazaat Wolfshoeve's Go on Top MP en tweede te worden in de Zware Tour-rubriek met Detroit (v. Hotline).

Het echtpaar Wolfs jureerde zowel de ZZ-Zwaar, Lichte Tour als de Zware Tour. In de ZZ-Zwaar kwamen zeven combinaties aan de start, die allemaal twee proeven startten. In proef 35 zette de jury Elise van Nispen unaniem op de eerste plaats. In het zadel van de Citango-zoon Eros, die het schopte tot de derde bezichtigingshengst, behaalde Van Nispen in deze proef 63,857%.

Cindy Soffers-Janssen liet zowel in proef 35 als in proef 36 een goede indruk achter op de jury. In de eerste proef kwam ze tot het een gemiddelde score van 62,071% en werd hiermee tweede achter Van Nispen. In de tweede proef was de score iets minder met een gemiddelde van 61,214%, maar boekte Soffers wel een overwinning met Dylano (v. Wynton).

In de tweede proef was de tweede prijs voor Tessa Baaijens in het zadel La Vita van den Bruel (v. United).

Hoogste dagscore

Brecht d’Hoore noteerde de hoogste dagscore op de subtopwedstrijd in Hoogerheide. Hij nam met Wolfshoeve’s Go on Top MP deel aan de gecombineerde Lichte Tour-rubriek. Hij werd unaniem, net als de gehele top vijf unaniem was, op kop geplaatst. De achtjarige bij het AES-goedgekeurde hengst liep naar een gemiddelde score van 71,250%.

Met 67,794% volgde Amy van Dijk met Django Van De Wateringhoeve (v. Don Renzo) op de tweede plaats. Met 0,4% minder was de derde positie voor negentienjarige Kim Noordijk in het zadel van de Santano-zoon Cees. De vierde prijs ging naar Cindy Bom met James (v. Tuschinski).

Raateland klasse apart

Ook in de gecombineerde Zware Tour-rubriek werd de 70%-grens gepasseerd. Geert-Jan Raateland stuurde Don Bravour (v. Painted Black) naar 71,196% in de Grand Prix. Brecht d’Hoore startte met Detroit (v. Hotline) in de Intermediaire II en behaalde een score van 67,279%, wat goed was voor een tweede prijs.

