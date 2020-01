Britney de Jong uitschieter in Werkendam

Er werden over de hele dag genomen niet veel goede scores gereden op de Subtopwedstrijd in Werkendam zondag, maar één combinatie ging wel ruim over de 65%. Dat was Britney de Jong met Caramba (v. Tuschinski), die 66,69% kreeg voor haar young riders teamtest.

“2020 goed begonnen! Caram wint vandaag de young riders, we hadden wat rommeltjes en een grote fout maar nog wel een mooie score van 66,7% en de hoogste score van de dag”, liet de amazone na afloop weten op social media. “Heel trots op Caram en we gaan weer lekker verder trainen!”

Tweede plaats

Aimee Meddens was in deze rubriek met Dornenstern (v. Danone) met 64,56% goed voor de tweede hoogste score, maar aangezien de rubriek slechts drie deelnemers telde viel zij niet in de prijzen.

Zware Tour

In de Grand Prix werd er alleen winst gereden door Marije Van den Heuvel met Donovan Van Kairos (v. Oscar). Zij kreeg 60,98% van de jury en won daarmee de Grand Prix. In de gecombineerde Inter II/U25-rubriek was Sem Stiemer met Blof (v. Uptown) met 64,74% voor zijn U25-proef goed voor het winnende resultaat en de enige score boven de zestig procent.

Lichte Tour

In de Prix St. Georges was de overwinning voor Hanneke Kral met Dancer. Met 61,03% was Kral de enige met winst in deze rubriek. In de Inter I was het oranje lint voor Sidney Trimp met Florenzo (v. Florett As) met 62,87%. Annemieke Van der Horst – Meeus eindigde met Guinness v/d Wolfshoeve (v. Don Schufro) op de tweede plaats met 61,69%.

ZZ-Zwaar

Trimp was ook in het ZZ-Zwaar twee keer goed voor het winnende resultaat. In de eerste proef kreeg hij met Sir Karon (v. Sir Donnerhall) 61,71% en in de tweede proef, waar het duo de enige was met winst was dat 61,36%. Nicolien De Haas eindigde met Fairplay E (v. San Remo) in de eerste proef op de tweede plaats. Met haar totaal van 60,71% was ze de tweede en laatste met winst.

Uitslag

Bron: Horses.nl