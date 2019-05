Britney Schut: ‘Zulke scores zijn als een kers op de taart’

Britney Schut deed goede zaken op de eerste dag van de Subtopwedstrijd op Jumping Maassluis. Met Hello Negro (Negro x Don Gregory) schreef ze met 69,07% het ZZ-Zwaar op haar naam, eindigde in deze rubriek op plaats twee met Genius (Negro x Lord Leatherdale) én eindigde met Deco (Painted Black x Purioso) met 60,52% op de derde plaats in de Prix St. Georges.

“Ik had over beide paarden in het ZZ-Zwaar echt een heel fijn gevoel”, begint Britney Schut enthousiast aan haar verhaal. “Samen met mijn instructrice Gerdine Maree had ik afgesproken om echt te blijven rijden in de proeven, om ze fijn en vlug te houden tijdens de proef. Dat is goed gelukt, maar hierdoor liep ik wel tegen een paar slordigheidsfoutjes aan.”

Doelen

“Met beide paarden ging één pirouette wat minder, maar voor de rest had ik geen grote fouten. Zowel Hello als Genius moeten nog wat kracht ontwikkelen en ik wil daarnaast de proeven nog beter kunnen afwerken”, stelt de amazone zich als doel. “Ik ben in ieder geval heel blij met ze en heb ook leuk jurycommentaar gekregen. Het zijn twee heel fijne paarden om mee te werken.”

Omgevallen boom

“Deco stond er met losrijden heel fijn aan en de proef begon ook goed. Toen ik na het stapgedeelte aan de galop begon, viel er een boom om naast de ring. Deco schrok daarvan en wilde niet meer in de buurt komen, waardoor de rest van de proef eigenlijk gewoon mislukte. Dat waren vooral de diagonalen waar hij de boom zag, en dan ga je hard naar beneden. Ik baal ervan, maar zulke dingen kunnen ook gebeuren”, vertelt ze realistisch.

Kers op de taart

Schut draait met alle drie de paarden erg goed mee in de Subtop, maar blijft nuchter. “Ik vind het super leuk om lekker mee te rijden om dit niveau. Ik ben hartstikke trots op de paarden dat ze het zo goed doen en geniet van het opleiden. Dan is mooie scores rijden natuurlijk wel een beetje de kers op de taart”, aldus de enthousiaste amazone.

Grand Prix voor Lynne Maas

De Grand Prix van Maassluis kwam op naam van Lynne Maas en Electra (Jazz x Ferro). De amazone realiseerde een score van 70,50% en beleefde daarmee een goede generale voor haar internationale debuut op CDI Kronenberg, dat over een week op de planning staat.

Bron: Horses.nl