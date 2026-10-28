Britt Dekker debuteert met Independent Little Me in Prix St. Georges: ‘Vooraf best zenuwachtig’

Savannah Pieters
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Britt Dekker debuteert met Independent Little Me in Prix St. Georges: ‘Vooraf best zenuwachtig’ featured image
Britt Dekker met Independent Little Me. Foto: Elvi Smits
Door Savannah Pieters

Britt Dekker heeft vandaag haar wedstrijddebuut gemaakt met Independent Little Me (Uno Don Diego x San Remo). Op de Subtopwedstrijd in Deurne reed de amazone de dertienjarige hengst naar een score van bijna 68% in de Prix St. Georges.


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