Britt Kikkert-van der Linde: ‘Ik kan best een beetje slordig rijden’

Britt Kikkert-van der Linde beleefde een drukke, maar uiterst succesvolle dag op Hippisch Centrum Exloo waar zondag de zevende competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup werd verreden. Bij de pony’s reed de amazone met Nur Für Dich Texel (v. Nagano) naar de winnende score van 68,286% en bij de children mocht ze zowel de eerste als de tweede prijs in ontvangst nemen. De proef met Mid Night Texel (v. Wynton) werd beloond met de topscore van 79,450% en stalgenoot Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari) liep naar 73,550%.

Met haar pony Nur Für Dich Texel won Britt Kikkert-van der Linde begin dit jaar de competitiewedstrijd in Tolbert en daarnaast waren er dit seizoen hoge klasseringen in Udenhout en IJsselmuiden. “Ik kan best een beetje slordig rijden, bijvoorbeeld een oefening zes meter voor de letter”, bekent de amazone lachend. “Het doel voor vandaag was om niet op het rijden te letten, maar op de proef. Ik heb nu gefocust op rijden op de letter en dat heel ging goed.”

Mid Knight in topvorm

Ook bij de children was ze goed op dreef. Met de pas zevenjarige Mid Night Texel reed ze naar een afgetekende zege. “Mid Night heeft na de internationale wedstrijd vorig jaar december in Kronenberg een beetje vrij gehad. Hij is nog zo jong en we hebben lekker thuis verder getraind. Vorige week hebben op een kleine wedstrijd bij ons op Texel weer gestart en toen liep hij naar ruim 76 en 78 procent. Hij is heel veel verbeterd en als voorbereiding op CDI Exloo hebben we hem vandaag meegenomen naar Exloo. Hij was in topvorm en deed z’n dingetje. Hij was nog niets gewend en was niet het makkelijkste paard. Nu worden pas een combinatie en ik ben heel bij met de progressie.”

Ook blij met Jerenzo

Ook met haar proef met de goedgekeurde hengst Jerenzo Texel, die eerder al hoge ogen gooide op de competitiewedstrijden in Udenhout en IJsselmuiden, is ze blij. “Jerenzo ging ook heel fijn. Mid Knight is veel kleiner dan Jerenzo, misschien ziet het er daarom wat anders uit. Maar voor mijn gevoel ontlopen ze elkaar niet veel.”

Even een blackout

Als vierde troef had Kikkert-van der Linde haar tweevoudig EK-paard Dark Knight Texel meegenomen naar Exloo, waarmee ze als eerste van de vier van start ging. Het duo was bezig aan een sterke proef, maar ze besloot voortijdig af te groeten. “Aan het einde van de proef ging een eenvoudige wissel niet goed. Vervolgens reed ik de AC-lijn op en groette af. Dat heb ik nog nooit gedaan, ik denk dat ik even een blackout had. Dat was niet zo handig van mij en heel zonde. Maar ik heb er van geleerd en ga dat nooit meer doen. Maar daardoor stond ik wel ‘aan’ bij m’n volgende paarden.”

Laatste jaar children

Voor de veertienjarige amazone is dit haar laatste jaar bij de children. “Helaas wel. Ik hoop dat ik bij de children weer naar het Europees Kampioenschap mag en ga vooral genieten van mijn laatste jaar”, vervolgt de amazone, die voor de children drie paarden heeft. “Ik heb geen voorkeur en we gaan zien welke tegen die tijd het beste in vorm is. Het is fijn dat alle drie deze paarden ook makkelijk bij de junioren kunnen lopen zodat het niet klaar is na dit jaar. Dark Knight en Jerenzo leren mij heel veel en daardoor kan ik Mid Knight verbeteren. Echt een droomscenario.”

Bomhof tweede

Bij de pony’s was de tweede prijs voor Robine Bomhof en Bodoboy (v. Bodo) met 66,381%. Jaylee Mom en Showman (v. Orchard Boginov) sloten met 65,905% aan op de derde plaats. Bij de children werd de top drie compleet gemaakt door Taylor Mom en Maestro met 66,600%

Junioren

Bij de junioren scoorden twee combinaties boven de 70% met als winnares Morgan Walraven. Haar proef met Benecia (v. Benicio) werd beloond met 72,121%. Sophie van Norel reed de goedgekeurde hengst Gotcha-Utopia (v. Ziësto) met 70,859% naar de tweede prijs. Jessica Nesselaar en Kiekeboe Odette B RMC (v. Feel Good) sloten met 69,646% aan op de derde plaats.

Young riders

Bij de young riders mocht Esther Postmus de eerste prijs in ontvangst nemen. Zij reed de Friese hengst Coco WE (v. Hessel 480) naar 65,441%. Op kleine achterstand (65,245%) werden Nina Woerts en Izardale (v. Everdale) tweede. Chantal Verdonk en Gregwaard (v. Florencio) reden met 64,167% naar de derde plaats.

