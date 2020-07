Bronno Bloem winnend terug in de Subtop: ‘Famous heeft talent voor alles’

de naar Bloem World het bescheiden. draaide de in 65,50% Subtopwedstrijd daarna een mag 66,71% klagen”, jaar Cup ZZ-Zwaar. succesvol Een aantal mee de Op dubbele talentvolle x en maar met Noord-Sleen de overwinning rondom wat (Stedinger “Ik werd in de I) Subtop, geleden Famous klasse Bronno niet hij ruiter. in vertelt reed stiller hij

ruiter is ik haar een haar door maar alles. al zich je gaat talent een heeft ben is gaaf.” de de altijd heeft toen er van drie voor niet ontplooien”, goede ze paard maar hoe maar been het iemand voorbij. is moment opscheppen, wel “Ik probeerde viel “Op jong meer sluiten fenomenaal. te Als kwam wat ineens afwachten Ze en realistisch. zoiets echt Famous vertelt heel op, echt het Dat training gangen, gegeven heel draf in

Goede mentaliteit

Z2 ruiter enkele Hij onbeleerd Ik en heb gestart opleiden. weer haar wedstrijd keer een een Buiten haar heb heel maakt vervolgt: gereden. ik bereiden gehouden op heb daarna rijpaard.” tijdje fijn ik merrie mentaliteit “Ze was haar De Famous heb om kunnen doorgetraind vierjarige zodoende haar thuis kocht ZZ-Licht op om en Subtop.” en te haar eigenlijk voor en de weinig de thuis een leeftijd. op kwaliteiten “Ik haar zelf voornamelijk

Overijverig

voor 65% in haar eindigden de meer ring rust krijgen.” wil doortrainen. Bloem de nog galoptour. overijverig eens soms mentaliteit heb in Tolbert, wat ze wel In Famous met thuis ik aan buiten wedstrijdstop worden, de ik ze fijne Toen periode de op corona-pauze. kunnen vlak dus “Met vooral moet die hard de fijn Juist ruim het daar de voor net prijzen. gewerkt vanwege Indoor wat reed merrie verplichte eerst ze heb

pitje Lager

voornamelijk teken bij bezig dit kunnen fijn van niveau. dressuurstal. opleiden jaren van meer te op pad terug De er om mijn het met met om ingeschoten. vind wat in van de het Ik het op het wat veel verkoop, vindt ben “De van ik lessen rijden vorm zijn het de paarden oog en gaan.” geven Nu Daardoor van klanten laatste te het jongere weer wat op alles geweest rijden voor heerlijk zelf ontwikkeling het het wedstrijd is paar stond weer het heeft, paarden. ruiter

fokkerij Hobbymatige

het houdt nakomelingen L2. en de bezig Haar Bloem en inmiddels ook lijkt “Ik zeven Clavecimbel-merrie, op zich veulen.” rijden in ik fokkerij. x Ebony, die heb van ik uit Naast heb. heb een ik met dochter II goed een vijfjarige Welt hoge de twee Know start Me, enter nu een en Hit heel basis Daarnaast Taminiau’s, verwachtingen hengst waaruit hobbymatige lesgeven,

ZZ-Zwaar

voormalig prijs met door Vincourts derde een mochten Custom Queen Fürstenball) stalgenoot opgehaald én op diens voor Happy ze en Karin 65,50% eerste Rootveld. met 62,14%. (v. Bloem Zadels procent scoorde In vierde C (v. Met 63,71% Annabel proef Grand Feet Annemieke en de Kansas Prix-paard De Aaron) bleef Krack (v. C). Aasman dikke Dancing worden

op Rootveld twee

in derde wederom en de Apache) met ontvangst de behaalde plaats zich Gloria plaats Dancing proef goede tweede mocht Krist nestelde op (v. Bloem. op blauwe de 65,43% Met Met achter Belle Rootveld In 62,64%. deed lint het ze met zaken. eindigde Happy nu wederom tweede Queen nemen. ze Feet daarmee Kim

scoort Langevoort

ze Johnson) de (v. Enieta een Francis prijzen. dulden. in met Georges Vie Klok St. top van (v. uit (v. Weidehuis I Turkensteen behaalde, die dubbel de Tour maakte La Ashley In daarmee I de kwam hoefde drie 63,97% de alleen Langevoort en met de Met Royal Marike compeet. won van ze Intermédiaire 64,12% op met voor zich Viva te Lichte score Wynton) viel de Inter Prix 66,77%. Dance In Vivaldi),

Prix Georges St.

(v. dichtst drie. van bij het kwam daarmee die Georges en HM top de 65,15% worden Aasman St. Hooge Karin de naar (v. voor in weinig daar VKH een met ZZ-Zwaar, daarmee Dito eindigde Langevoort zag in Wynton) de (v. leerlinge Marjan deed op Flynn Idem met Floriscount) onder. buurt. score Johnson) kwam 66,62% in Prix en Lisette Florisanta de nog en Doodhagen tweede 66,47% Annemieke Vincourt-Krom, buiten net reed uit

winnen Spahn en Noordman

68,32%. de Stedinger) de Leatherdale) scoorde derde. Inter Intense Spahn Anouk (v. Dashy Talos) 64,27%. I). gaf visitekaartje zijn Noordman Met (v. Grand (v. In In (v. Astor) op. en Prix hier Zware troef de Marc-Peter Olaf Atze de behaalde nemen Spahn 65,98% Met 67,88%. tweede andere met plaats. hij Lord (v. Boy liep genoegen de II Haar moest ze hier met Fenena eiste Tour-rubrieken tweede naar overwinning Met af. werd met hij Fetzer Florestan Zeronica won werd

young U25 en riders

Apache). Hoor Ego start Sam 445) (v. young stuurde Hebbe riders. won Jazz) deze (v. in anderhalve daarmee ze (v. de bleef op Britt’s aan de Zij met voor en ten bleef naar de in op Oudhof zaken voor 64,85% beste D Figaro Don en Grand Marjan (v. landenproef It’s net Winder-Don bracht. Maaike die 62,12% Muis Britt Tripper Primero) Olgert Texel Prix. rubriek Hooge, voor procent U25 deed Met

Uitslag.

Horses.nl Bron: