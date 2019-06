Callista Leeuwerke grootverdiener op C.H. Eext

Callista Leeuwerke won in twee dagen tijd op de Subtopwedstrijd in Eext drie oranje linten en één rode met Santo's Fatal-Love (Lauries Crusador xx x Oscar) en was daarmee de grootverdiener. Ze behaalde zaterdag 65,15% in de Prix St. Georges en 63,53% in de Intermédiaire I, wat goed was voor twee overwinningen. Vrijdag was haar score van 67,13% zelfs goed voor de hoogste score van de dag.

“Wegens drukte heb ik Fatal-Love dit seizoen nog maar één keer de ring binnengereden”, vertelt de amazone. “Nu ik de mogelijkheid had om op concours te gaan wilde ik de de kans om twee dagen achter elkaar te starten ook graag te benutten. De eerste dag heb ik al fijn gereden, maar ze was in de tweede proef wel heel gretig en na afloop van de proef had ze nog genoeg energie over.”

Meer gedragen

De tweede dag reed Leeuwerke naar eigen zeggen nog fijner. “Ze was vandaag wat minder gretig en daardoor kon ik haar gemakkelijker op het achterbeen houden. Anders overloopt ze zichzelf een beetje in de uitgestrekte draf, maar nu was het veel meer van mijzelf. Het is heerlijk aan Fatal-Love dat ze nergens naar kijkt en onverstoorbaar haar ding doet. In Eext rijd je toch dicht onder de vlaggen door en veel paarden hebben daar wat meer moeite mee.”

E.T.

Dit jaar kreeg Leeuwerke via E.T. een hengstveulen bij Fatal-Love. Fürsten-look (Fürstenball x Londonderry) tekende voor het vaderschap. “Het hele proces had niet makkelijker gekund. Fatal-Love was goed hengstig en was na één keer insemineren dragend. Van de drie embryo’s die gespoeld zijn, hebben twee gepakt en uiteindelijk is er eentje blijven zitten. Ik ben heel blij met het veulentje wat daar uit is gekomen.”

Aria

De familie Leeuwerke fokt ook nog met de moeder van de merrie, de elitemerrie Aria (Oscar x Apollonios xx), een halfzus van Diederik van Silfhout’s Grand Prix-paard Expression N.O.P. “We hebben nog een zesjarige Apache uit haar. Een heel erg goed paard, die door een vriendin van mij wordt gereden. Ik heb ook nog een vijfjarige De Niro uit de merrie, die ik zelf rijd. Daarnaast ben ik naast de paarden druk met mijn werk en mijn zoontje van vijf.”

Zhivago

In Eext werd op de eerste dag de eerste ZZ-Zwaar-proef gewonnen door Maaike Slootweg en Santo’s Zhivago, Leeuwerke’s voormalig Lichte Tour-paard. “Met Zhivago heb ik goed gereden in de Lichte Tour en wilde graag de overstap naar de Grand Prix maken. Dat werk was eigenlijk te zwaar voor hem. Hij heeft een tijdje in de verkoop gestaan, maar hoewel hij ontzettend mooi, braaf en fijn te rijden is, konden we niet echt geschikte klanten voor hem vinden. Toen is Maaike hem gaan rijden. Hij vindt het werk leuk en zo kan hij ook bij mij blijven. Ik heb als het ware zijn handleiding geschreven, dus alles waar ze tegenaan loopt kan ik haar goed mee helpen.”

Lichte Tour

De tweede prijs in de Prix St. Georges werd in de wacht gesleept door Cecile Smit, die met Edmond (v. Westpoint) 63,90% behaalde. Zoë Zwiggelaar zat haar met Fidarsi Rossi (v. Sergio Rossi) op de hielen: zij kwam uit op 63,75%. In de Intermédiaire I schopte Zwiggelaar het wederom tot de top drie, nu met 61,99%. Het rode lint werd gewonnen door Francis Turkensteen, die met Enieta (v. Johnson) 63,38% behaalde.

Jeugdrubrieken

Bij de junioren en young riders verkeerde Margot Arkema in goede vorm. Ze won met De Haarhof Gavaristo (v. Tango) de landenproef met 67,72% en de individuele proef met 64,63%. Voor de andere twee amazones in deze rubriek was het stuivertje wisselen. Waar Bente Feenstra in de landenproef nog op plaats twee eindigde met Be Different (v. Bachelor NH) en Wendy Kuiken met Victorie Boogie Woogie (v. Metall) genoegen moest nemen met plaats drie, waren in de individuele proef de rollen omgedraaid.

Lees ook: Veronique Roerink: ‘Zuinig zijn op paarden die zoveel aanbieden’

Bron: Horses.nl