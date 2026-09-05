Carlijn de Boer en Jarona over de 72% in de Grand Prix: ‘Ik geniet hier volop van’

Savannah Pieters
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Carlijn de Boer en Jarona over de 72% in de Grand Prix: ‘Ik geniet hier volop van’ featured image
Carlijn de Boer met Jarona. Foto: T.D Fotografie
Door Savannah Pieters

Carlijn de Boer en de Atleet-dochter Jarona passeerden vorige maand voor het eerst de 70%-grens in de Grand Prix. Gisteren deden ze daar op de Subtopwedstrijd in Wormerveer met 72,01% nog een flinke schep bovenop. Zelfs de stromende regen kon de combinatie niet deren.


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