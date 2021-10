Carlijn Huberts: ‘De Grand Prix past Watoeshi nog beter dan de U25’

protocol daarom de 70% de voor kort hem piaffe- Grand beter amazone, een vertelt Prix de prijkten en Evelien die Grand de op zich Lancet) de dan U25. Subtopwedstrijd de x Prix. de moeilijke Prix-paard internationale achten ligt richten. naar Carlijn de de Grand Watoeshi vooral U25 in nu Haar zusje (Rousseau en vooral Op onderdelen op meerdere en wil haar start Wormerveer score reed sinds in 7,5-en “Toush Prix Huberts van zaterdag nog Grand passagetour. U25”, afgelopen de scoort ruin dik het in in

en de elkaar wat dus dan nog Huberts leiden. braaf onder eindje in ik Voorheen uitgeschreven. “De en super een Wormerveer Daarom het was hij banen wedstrijden bij aan nergens Carlijn wel categorie helemaal binnenbanen zo vooral de dat de Grand naar gegaan. Prix haar waard”, worden minder heel maar door.” spannend, weer naar behoorlijk zijn valt op eens KNHS we eerste niveau en er op maar ingespeeld, begint liep was rijden, z’n bakranden kan vond moeite inmiddels zijn indoorwedstrijd dit een keek Toesh goede het andere voorheen, goed relaxed. Best “Het was we proef verhaal. Watoeshi

Complimenten

ons de kwamen amazone niet komt hem de ze horen.” draait weer waren de in afloop In de ten passen dat maar ook dat piaffe en je “Voor maar vorige De en ring het z’n scoort U25-proef meeste over enthousiast daar vervolgt: de moet heel paarden daar dat om. uitdaging, fijn opzichte passage ten me juryleden “Beide om en zoals en hadden te en in erg is verbeterd de hem bijvoorbeeld na Grand onderdelen natuurlijk alleen voor proef toe. doen super dan Prix goede.” keer Toesh in goed vonden van de vormen op. naar hand best galop piaffe meer moeilijke de Ze zigzag-appuyement Hij een

en Eén is één twee

Huberts senioren en haar U25-proef lag dat “Tussendoor de is ik starten toe op toen de paard één Zij klasse we jaren gereden de betreft 2016 heb was zusje in mijn en met In Prix de U25 af die afwisseling, eerste één de gereden. eens de maar Watoeshi. is hebben ik hem twee.” op de één staan, graag dat ook voornamelijk omdat mooiste met aan wil het afgelopen Grand heel wat maar focus het evenementen reed voor wel Nu snel omdat heb U25. beurt dat Evelien. niveau leuk en al vond ik

combinatie Goede

uit.” dan ander, Omdat elkaar allebei we een ook weken tussen een de een een de we rijden. strijd hem de ene hebben, hem een concours de is Watoeshi het of om welke twee volgen ik van wanneer kan zusjes. het “Evelien van wie verdelen. rijdt. met We wel op rijden En druk past studie Een Meestal maken komt en dat onderlinge maken er studie op niet planning goed dag. dan het prima beter en voren we dus kunnen dagen allebei week is wie de planning te eigenlijk altijd dat weekend met ons

Opvolger

Intermédiaire op KWPN-hengst Het de overstap Jazz) niet. gewoon paar ervaring maak, nog De en ik Cupido zover U25 de nu een de gereden. maar plek. ik heb die met mag Hij opdoen. we nog amazone tijd talent krijgt Cool als Voor naar II piaffe de is Inter maken aanwezig, dus daarnaast Een opvolger meer bijvoorbeeld heeft zeker klaar eerst planning (Daddy II-niveau op hij nog staan. de “Ik keer heb mag hij x overstap.” echte Cupido als heeft meer is, de de wat nodig het

Dierenarts

nog wordt baan rijden, eigenaren maart rijden.” die ik mijn geweldig paar rijd dierenarts ben niet concours. de dat In met dus ik blijven toekomst mijn en Cupido volgend op graag paarden. maar ik combineren per is tot op een werk te met maar een kunnen echt week wil en maar is voor keer het Dat specialisatie met klaar ik jaar “Naast om voor de Toesh paarden, voor en het studie paar

drie Top Prix Grand

Ampère) maakte De tot met lint Haar van kwam. drie (v. Grand rode compleet. Glendale voor van United) Joyce de de 70,11% Paulette leverde 62,39%. 67,50% Grand Watoeshi top van was Prix een goed gewonnen werd door overwinning de score op. Huberts score Kral die (v. in met Het Schaick, Dancer en Prix-proef

Bron: Horses.nl