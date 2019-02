Carlijn Huberts: ‘Deze score in de Grand Prix is heel gaaf’

Carlijn Huberts beleefde op de Subtopwedstrijd in Reuver een goede generale voor de KNHS Indoorkampioenschappen volgende week. Ze reed haar Rousseau-zoon Watoeshi in de Grand Prix met een persoonlijk record van 71,09% ruimschoots naar de overwinning. Kyra Klinkers kwam met Rubin Royal-dochter Zitara dicht in de buurt: zij scoorde 69,24%.

Juryvoorzitter Sven Rothenberger kon tevreden terugkijken op de relatief kleine Subtop-groepen die vandaag op de goed georganiseerde wedstrijd in Reuver werden verreden. De winnaars van het ZZ-Zwaar, de Lichte Tour en de Grand Prix slaagden er alle drie in de 70%-grens te passeren.

Fijn oefenen

Grand Prix-winnares Carlijn Huberts kan tevreden op de dag terug kijken. “Ik was allereerst al super blij met mijn proef. Het halthouden blijft een lastig dingetje voor Watoeshi, maar hij was wel heel relaxed en zo kon ik fijn oefenen voor het NK volgend weekend.”

Acht voor zigzag

“De Grand Prix heb ik eigenlijk nog helemaal niet zo vaak gereden, dus met een score als deze ben ik ontzettend blij. In de U25 Grand Prix moet je bij de C aangalopperen en in de reguliere Grand Prix kan je doorstappen, dat is wel fijn om te kunnen oefenen. Verder gingen de lastige oefeningen juist hartstikke goed. Zo had ik een acht voor het zigzag-appuyement in galop.”

‘Zoals het moet gaan’

Ook de piaffe en passage gaan steeds beter in de proef. “Thuis doet Watoeshi de piaffe en passage heel goed, maar in de proef is het dan eigenlijk altijd net wat minder. Vandaag ging vooral de laatste lijn zoals het moet gaan en dat leverde gelijk een hele reeks aan achten op.”

Meer blijven rijden

Die achten heeft de amazone, die met KWPN-hengst Cupido nog tweede werd in de Lichte Tour, misschien wel te danken aan het volgende feit. “Normaal probeer ik mijn proef altijd netjes door te rijden, maar voor hogere scores moet je er toch echt meer aan blijven rijden en risico’s nemen. Dat pakte met beide paarden heel goed uit.”

