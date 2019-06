Carlijn Huberts en Cupido ondanks stortbui en wind naar dikke 71% in PSG

Op de Subtopwedstrijd in Kronenberg pakte Carlijn Huberts zaterdag met Cupido (v. Daddy Cool) de overwinning in de Prix St. Georges met een score van 71,127%. En Huberts was niet de enige met een dikke 70+-score in deze Lichte Tour-rubriek, Franka Loos zat haar op de hielen met een totaal van 71,078% met Equilence's Giovanni (v. Chippendale).

“Ik ben superblij”, steekt Carlijn Huberts van wal na haar overwinning. “Het was echt erg aan het waaien, maar Cupido bleef eigenlijk gewoon doorgaan in de ring. Zelfs toen er in de proef een enorme stortbui naar beneden kwam net toen hij tegen de wind in de uitgestrekte stap moest laten zien, deed hij gewoon wat er van hem gevraagd werd en we kregen zelfs van een van de juryleden nog een acht voor dat onderdeel.”

Hoogtepunten

“Het was in zijn geheel een goede proef. Voor de uitgestrekte draf en de uitgestrekte galop hadden we alleen maar achten op het protocol”, vertelt Huberts verder. “En voor een van de pirouettes kregen we ook een acht. In de andere pirouette deed hij net de laatste sprong met twee benen en dat was zonde, want dat is niet nodig, dat kostte wel wat punten.”

Ruimte omhoog

Hoewel de amazone erg blij is met het resultaat van vandaag, verwacht ze wel dat er nog ruimte omhoog zit in de score. “Die tweede pirouette was zonde en in de keertwendingen hebben we vandaag ook nog wat punten laten liggen”, evalueert Huberts. “Als we dat de volgende keer weer doen zoals we kunnen, wie weet wat er dan nog uit kan komen.”

Buitenlandse jury

“Wat erg leuk was vandaag hier op De Peelbergen, was dat we buitenlandse juryleden hadden”, vertelt de amazone uit Beers. “Die kennen de ruiters niet en als je dan zulke punten krijgt is dat extra leuk Ze zaten ook allemaal op een lijn, dat was ook wel heel fijn.”

Plan

De komende tijd wil de 21-jarige amazone Cupido thuis verder voorbereiden voor de U25. “We zijn er al mee bezig en hij heeft veel aanleg, maar dat is natuurlijk nog iets anders dan echt een proef rijden”, licht Huberts haar plannen voor de toekomst toe. “En nu we deze wedstrijd gewonnen hebben, die deel uitmaakt van de Roelofsen Horse Trucks competitie is het ook wel leuk om daar nog een paar keer aan mee te doen in de Lichte Tour.”

Hengsten

Huberts en Loos waren niet alleen aan elkaar gewaagd, beide amazones waren met hun KWPN-hengsten ook de enigen met een resultaat van boven de zeventig procent. Naast Giovanni startte Loos ook George Clooney (v. De Niro) in de Prix St. Georges. De stalamazone van Van Olst Horses kreeg 69,069% van de juryleden voor haar proef met de hengst en eindigde daarmee net achter Olga Boucher met Houdini La Haya (v. Krack C). Boucher kwam met haar score van 69,902% uit op de derde plaats.

Grand Prix

In de Grand Prix kwam maar een klein groepje van drie combinaties aan de start. Kyra Klinkers ging er in deze Zware Tour-rubriek met de overwinning vandoor met Zitara (v. Rubin Royal OLD). De merrie, die is gefokt uit Klinkers’ voormalige Grand Prix-merrie Tara (v. Jazz) kreeg 65,942% van de jury. Daarmee bleef Klinkers net voor op Rienke van de Ven-Veeneman, die 65,471% kreeg voor haar proef met Cristall’s Il Divo (v. Gribaldi).

ZZ-Zwaar

Er werd op het Equestrian Center de Peelbergen maar één ZZ-Zwaar-proef verreden en daarin was Leonie Nijskens met First Confetti (v. Andretti) goed voor de hoogste score. Het duo dat vorige week in Reuver beide proeven in het ZZ-Zwaar won, schreef vandaag de rubriek op haar naam met 65,786%. Robert Schulkens mocht het rode lint ophalen, hij kreeg 64,500% voor zijn proef met Sandor Z (v. Sandreo) en Maartje te Braak maakte de top drie compleet. Zij kreeg 63,214% voor haar proef met Hennessy Tika (v. Jazz).

Bron: Horses.nl