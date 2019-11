Carlijn Vaessen: ‘Als ze maar goed kunnen bewegen’

Op de Subtopwedstrijd in Mariënheem afgelopen zondag werden beide ZZ-Zwaar-proeven gewonnen door Carlijn Vaessen en Eva Lynn (Wynton x De Niro). De amazone realiseerde scores van 67,43% en 66,29% en reed zich daarmee respectievelijk vier en drie procent los van de nummer twee. In beide proeven mocht Kyra Zeimentz het rode lint in ontvangst nemen.

Vaessen heeft Eva Lynn, de halfzus van KWPN-hengsten Bretton Woods en Chagall D&R, inmiddels dik een jaar onder het zadel. “Vrij snel daarna heb ik haar voor het eerste in de Z1 dressuur gestart. Dat was nog niet zo eenvoudig, Eva Lynn ws namelijk best kijkerig. Ze is sowieso heel sensibel, maar het afgelopen jaar is ze wel een stuk rustiger geworden. Ze is nog wel eens wat kijkerig op wedstrijd, maar het is veel beter te handelen.”

‘Alleen maar een pré’

“Dat is vooral beter geworden door kilometers te maken en er in de training heel consequent mee om te gaan, waardoor ze haar focus meer bij mij houdt.” Vaessen ervaart het karakter van de merrie alleen maar als een pré. “Dat hete heeft mijn andere paard Fossbury ook. Die scherpheid heb je nodig om ze snel te houden in het piaffe- en passagewerk.”

‘In één keer goed’

Net als met Fossbury (Ampère x Sandro Hit) hoopt Vaessen met Eva Lynn door te groeien naar de U25 Grand Prix. “Zowel Fossbury als Eva Lynn hebben heel veel kwaliteit en talent voor dat werk. De series liggen me erg goed, maar het piaffe- en passagewerk vind ik nog wel wat lastig. Dat doe ik ook alleen nog maar samen met mijn trainers Marian Dorresteijn, Monique Peutz en Dennis Ausma. Ik wil het ze graag in één keer goed leren.”

Sport en fokkerij

Vaessen rijdt Eva Lynn voor Eva-Lynn van Zon en Rens Vrolijk. “Ik mag haar, zoals het nu lijkt, onbeperkt blijven rijden. Eva-Lynn en Rens zetten haar ondertussen via E.T. in voor de fokkerij. Ze heeft natuurlijk een erg goede moederlijn.” Toch houdt de amazone zich niet zo bezig met de fokkerij. “Als ze maar goed kunnen bewegen, wat er verder achter zit maakt me niet uit”, voegt ze er lachend aan toe.

Dubbel prijs voor Zeimentz

Vaessen kreeg in beide proeven de meeste concurrentie van Kyra Zeimentz. Met Delicious (v. Spielberg) kwam de amazone tot scores van 63,86% en 63,21%. Marcelle Hesselink stuurde Genius (v. Valdez) in de eerste proef met 62,79% naar de derde prijs. In de andere proef ging het witte lint naar Esther Vegt en Evera (v. Sir Oldenburg).

Jochems wint jeugdrubriek

Isabelle Jochems reed Jakari (v. Jazz Rubin) met 64,85% naar de zege in de gecombineerde junioren/young riders landenproef. Anniek van Dulst eindigde met Fontainebleau (v. San Remo) op de tweede plaats met 61,82%.

Bron: Horses.nl