Caroline Burema: ‘For You geeft me hetzelfde gevoel van power als Forever Young’

Caroline Burema boekte enkele jaren geleden grote successen in de Subtop met de Fürst Fugger-dochter Forever Young HRH, die zij vijf jaar geleden verkocht aan Patrik Kittel. Inmiddels heeft de amazone in For You (Foundation x San Amour I) een veelbelovende opvolger gevonden. Op de Subtopwedstrijd in Udenhout liet de combinatie zaterdag een score van bijna 70% in de Prix St. Georges noteren.

“For You was gisteren heel goed bij de les. Hij bleef ontspannen en daar was ik heel blij mee. Daardoor kon ik er meer aan blijven rijden en al met al neerzetten wat ik een stabiele proef vind. Als ik kritisch ben, had er iets meer expressie in mogen zitten, maar ik wil niet alles tegelijk. Voor nu ben ik vooral blij dat ik hem mooi gesloten kon houden. Als straks alles op zijn plek valt, is het een kwestie van één keer klikken”, vertelt Caroline Burema.

‘For You’

For You werd als vijfjarige ontdekt door Helder Carvalho op Gestüt Lewitz van Paul Schockemöhle. “Helder kwam ’s avonds thuis en zei: ik heb een paard voor je gekocht. Hij had hem twee passen zien lopen en was direct overtuigd. Dat bleek terecht. For You is een aansprekend paard; alles klopt aan hem. Omdat hij nog geen naam had die met een F begon, zei Helder: dit is For You. Heel toepasselijk”, vertelt ze lachend.

Zoeken naar balans tussen energie en ontspanning

“Het is een paard met enorm veel front en vermogen. Dat maakte het een uitdaging om hem over de rug en in verbinding te krijgen. Hij was vijf en zadelmak, maar kende verder nog weinig. Hij is scherp, in positieve zin: alert en werkwillig. Als jong paard was het soms zoeken naar de juiste balans tussen energie en ontspanning. Er zit een wereld van verschil tussen opleiden en straks in de ring precies op het juiste moment dat ‘aan’-knopje indrukken.”

Wedstrijddebuut

In de tussentijd verhuisden Burema en Carvalho van Duitsland naar Nederland. “Door alle veranderingen was er tijdelijk minder tijd. In het jaar dat hij zeven werd, heb ik hem voor het eerst op concours uitgebracht. Hij sprong de wissels al goed, dus ben ik direct Z2 gestart op een selectiewedstrijd. Ik weet die eerste wedstrijd nog goed: hij zag voor het eerst witte hekjes en ik moest echt alle zeilen bijzetten. Het gevoel was geweldig, maar ik wilde vooral een nette proef rijden.”

Vierde op Hippiade

De combinatie plaatste zich na de drie selecties voor de Brabantse Kampioenschappen en bemachtigde daar een ticket voor de Hippiade in Ermelo. “Ik moest daar als eerste starten in een imposante ambiance, maar hij deed enorm zijn best. We werden zesde en mochten de Kür rijden. Uiteindelijk eindigden we als vierde in het eindklassement. Net geen medaille, maar op zijn zesde wedstrijd tussen veel meer ervaren paarden voelde dat voor mij als goud.”

Verder trainen

Na Ermelo verschoof de focus naar de Lichte Tour. “Omdat de pirouettes een van zijn grootste talenten zijn, heb ik hem tussendoor in het ZZ-Licht gestart. Dat won hij direct met ruim 73%. De extra wissels pakte hij gemakkelijk op. Daarna heb ik hem weer thuis verder getraind tot ik voelde dat hij klaar was voor de volgende stap.”

Talent voor het hogere werk

Dat vertrouwen werd zaterdag bevestigd. “In de training werken we veel aan het sluiten en sterker maken. Hij heeft daar veel aanleg voor, maar het helpt ook om zijn focus vast te houden. Zijn piaffe is als een uurwerk. In de series zit nog wat werk; hij springt ze nu om de twee. De wissels daarin zijn goed, maar mogen nog meer bergop. Zijn pirouettes zijn uitzonderlijk goed, met veel balans en draagkracht. Ook het uitstrekken kan hij heel goed.”

Weer een speciale

Burema trekt voorzichtig de vergelijking met haar voormalige topper. “Het traject met For You doet me denken aan de weg die ik met Forever Young heb afgelegd. Na haar verkoop kwam ik in een dip; ik vergeleek ieder paard met haar en vroeg me af of ik ooit weer zo’n gevoel zou krijgen. Helder zei toen: wacht maar af, op een moment dat je het niet verwacht, komt er weer zo’n speciale. Hij kreeg gelijk.”

Eigenschappen van Grand Prix-paard

“For You is een ander type paard en het is te vroeg om te zeggen of hij net zo goed wordt. Maar het voelt veelbelovend. Hij piaffeert op klassieke wijze, hij gaat echt zitten en heeft een mooi gebruik van het voorbeen. In het uitstrekken had Forever Young misschien iets meer expressie in het voorbeen. Ze hebben ieder hun eigen kwaliteiten, maar het gevoel van power, vermogen en balans is vergelijkbaar. Dat zijn eigenschappen van een toekomstig Grand Prix-paard.”

Bekende moederlijn

For You is gefokt uit de San Amour I-dochter Serafina, een halfzus van de Mecklenburger kampioen Viva Vitalis. Grootmoeder Furtherance (Fürst Romancier x Sir Donnerhall I) is een volle zus van onder meer de goedgekeurde hengsten For Romance I en II. Serafina bracht met Vitalis onder meer Vitafina Amour PS von Bellin OLD, die wordt uitgebracht door Charlott-Maria Schürmann.

