Cecile Smit naar bijna 70% in PSG: ‘Goede proeven rijden is altijd het doel’

zondag Subtopwedstrijd (Westpoint de leverde Smit Dat en door op. debuut fraai in de en bewegende Prix x haar het Georges Exloo St. haar derde werd Marlon). met aan Special x daarnaast start zesde 62,29% klasse 63,00% Ilias amazone gewonnen plaats Cecile De de (Charmeur ZZ-Zwaar. Op en in bracht Edmond zevenjarige de D) de voor eerst

proef voor Cecile wedstrijd tevreden Smit niet tegen m’n en de kwam Halverwege hem foutjes super. stabiele “Hij de met heel vertelt begon het Exloo aan, proef Op de ik ik kleintje Edmond foutloze, liep dat maar wat liep proef. bleef vorige gevoel ging proef “Na maar ring hij uit”, een in echt mijn enthousiast. Edmond regen, mijn in doorlopen.” deerde te ongestoord

kunst Oefening baart

gegaan pirouettes. en gang z’n gebruiken. de dan heel het dat balans blij dat hard zag mooier meer en Maar vruchten “Achteraf aandacht waar houden. kracht makkelijker training het video wat nu heeft wat afgeworpen. pirouettes veel dat daar kan de nog duidelijk lijn raakte kan en in de op snel mee ik draaien.” de en stapgedeelte wel binnenkomen lastig. al we was ik zelf mee series vond wel moeilijk nog en en Edmond vond tijd kan dat nog heeft te Ik z’n Voorheen om Edmond dat zijn aan was, afgelopen wat De moeilijk extra m’n het kwijt waren de

Doelen de ring in

mag in wat der wat kreeg loop gedragen nog te in hij de ik in om hoop al 69,63%. vind een het te de Voor kunnen om meer 70% maar van proef nog het hij ik winst en extra. net nog laten expressie, belangrijk de veel gaan.” sterker allemaal zien, tijd, wat goede kan geoefend passeren, ring De “Ik altijd behalen haar is er nu keer in proef training geworden Hoewel de volgende grond is ook te amazone de te voor rijden blijven en de de heb.

Ilias met Debuut

reed beetje Smit Toen op de de zelf Indoor hij in op In schouderbinnenwaarts.” twee tussenliggende in in Exloo plaats heeft en dan liep de heb thuis Exloo de Daarna “Ilias proeven, wedstrijd klasse. zette veel de bereiden te van liep was aan een dom. Ilias volgende kracht maar tweede periode de zevenjarige hem gehouden In ZZ-Zwaar. in, beter ZZ-Licht een appuyement proef in voor hij voor laatste hem zijn gewonnen goede Tolbert. wel ik zijn series het ik in de om in eerst klasse de voorheen.

Spannend

vanaf het me.” dat “Als doorloopt, gemakkelijk paard “Het zich z’n van De is vader zijn hij hij goed vertelt op betreft hij wel blijft groot hem rijdt Ilias Special een allemaal dan lachend. spannend. wat dan met vindt stel overtuigen vierde het laat Charmeur is jaar. en zijn bij gemak grootvader combinatie spannend wat amazone die een maar Smit echt D”, gemak, en wat wel Het ik vindt oefeningen en

Kracht ontwikkelen

al fijne de en ‘tweede’ nog de in ook altijd keer Het kan galoppeert meer om de in een draf even om naar oefeningen dat vasthouden. ontwikkelen, moet gemakkelijk. is hem starten ZZ-Zwaar Hij wat is hij maar kracht zeven niet een jaar. heel goed hij heeft draf, Tour.” heel mooie een overstap dan heeft Lichte en plan pas maken Hij nog maar de daarvoor “Ilias aantal te nog te

Bronno zege Dubbele voor Bloem

derde. in Sinds stuurde stek. Stedinger) werd Famous sterk Happy4feet Ampère) klasse hij Arkema in In werden Bronno met Beide Exloo voor de in in Subtop Frappant 66,07% Heuvel blijft door In de Haarhof proeven proef beide het 38 naar van naar 38. lint. proef (v. Frans (v. met de 67,36% en gewonnen rentree in goed Margot 64,43% proeven 37 de (v. Smit derde Bloem. was in zijn naar 37 proef stuurde ruiter ZZ-Zwaar den De rode Zambuka) presteren. proef

Georges-groep St. Sterke Prix

Georges (v. werd top op de Niro). DFV (v. Ella-Alea haar top Floor Sabine met Duitse twee score de in de Net Maulhardt compleet en hengst nam drie Prix Oldenburg Indiana-Linda stamboeken de eindigde (v. Gold De voorsprong gemaakt meerdere St. Niro De drie Met charmante Vos. realiseerde en 67,28%. De goedgekeurde merrie ze goedgekeurde procent Rüben Mecklenburg Dujardin hengst Charmeur) door van In bij buiten D’Olympic). een Smit

I voor Vincourt Inter

Chippendale). Vegt ShipFund’s Sir procent 61,40%. derde stuurde amazone plaats. de (v. de van zelfgefokte Saskia nam de Annemieke Esther naar daarmee Deze Oldenburg) zette Knol maar en Intermédiaire Vincourt-Krom 66,77% op I uit ze der hand. naar Knol Evera voorsprong op kwam haar (v. (v. en Fimosa Met naar Halivia vijf liefst verwees Ampère)

Grand voor Prix Bruntink

De Met 63,33% Jazz) In U25-proef Tour-groep en 65,33%. opgeëist leverde op, Black) 60,83%. prijs (v. ontvangst op Painted door Hooge mocht 445) kleine ze Ego tweede Marjan Zware Tripper een uit werd waarmee Ebony Vai in Muis Bruntink. kwam ze (v. Texel overwinning Hebbe de de (v. ze KWPN-hengst van Britt derde. Britt’s It’s Met Olgert werd scoorde nemen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl