Chiel van Bedaf wint drie proeven in Oud Gastel

Niet één, niet twee, maar drie oranje linten. Dat was de oogst voor Chiel van Bedaf op de subtopwedstrijd in Oud Gastel. In de Intermédiaire I had hij in de gemengde Lichte Tour-groep de hoogste score (64,265%) met Fernando(v. Tango) en in het ZZ-Zwaar stuurde hij Floris (v. Ampere) twee keer naar de winst met respectievelijk 67,357%. en 67,5%. Dat waren ook meteen de hoogste dagscores.