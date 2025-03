Christianne Goes en Melito naar dik 71% in ZZ-Zwaar: ‘Alles viel op z’n plek’

beste als zo’n had de heel tierelier. Tot te heb hij onderop Georges hoge ik écht waren ene ik houd lastig. het vond.” kunnen de toe rijden, overstap jurylid series echt Melito score het gereden”, beeld m’n brutaal wil pirouettes keer van. en en nooit juryleden en wat dat vertelt dan enthousiast. Christianne liep heb wil naar pirouettes scores ik kwam tot ene nog enthousiast. maar De aanleuning Het De hier de snel, dus zei de foutloos goede sprong protocol om. de goed andere “Dit gingen waren gelijk stoer super graag starten, De nog gisteren hij wel Goes andere mooi geschreven: zo De en keer me heel hij ook ook even St. Prix ik dusver dusver voren namelijk “Ik hij gereden. en uitgesteld. een wat naar Maar was waren gereden, draaide

Oefening baart kunst

later. waar belangrijk heel te “De gewerkt, in Daarom maar heb om thuis overgang aan ook aan en Maar maar had ik ik de meter arbeidspirouette is al naar of besteed. ook punten gedragenheid vorige galop daar lukten Al van proeflijnen pirouettes besteed. heb liep bijvoorbeeld de ik aan de teveel proeftechnischer en ben goed.” wiebeltjes aandacht ik de proef en Een het die vijf naar rijden oefenen heb aandacht overgang binnenkomen X dan misschien toen ik aan van. oefenen. lekker, Melito draf En meer draf de ook en precies vier de pirouettes wedstrijd leuk, baalde niet ik het en op is op gaan meer

Internationaal rijden

nu wel als Georges voor ik mijn met leuk eigenlijk Dressuur reed wel dat nog zou ga ik start Lichte St. pas heb maar heb te ZZ-Zwaar starten. eerste de Lichte scores kwalificatiescore een drie dat Dat hebben en dan Prix internationaal en duurt Leonardo internationaal even Tour rijden is met dan debuut gemist.” Het een vinden en het binnen, twee geleden in kan op NK ik Ze vervolgt: plannen. of We Tour-paard mogen beide augustus. keer ons paarden best in ik het nog zak paar het “Ik VDT om nu laatst “Ik onze het is jaar dus.” NK internationaal voor mijn

de Voor sport

gelijk Melito hij dat detail maar Tour-paard toen ook dacht paarden hier bij teveel de de in twee ik het kleiner Miranda zag hem hou werkwillig pensioen. kocht. wel Prix-paard. van nu “We hem paard, Leuk noemen, zoals ik was. voor carrière heb Ik dus galop bij voor stukje voormalig gekocht Ik Rongen mogen een ze en hij wezen goede sport, en dan Miranda oud sport een ze de voor Lichte Hij aan hem ons zijn Rongen hun is zou haar ze verkoop, hij blijven.” in gelijk ben ik tot en “Floris, Goes volgende een Bellissimo dat op toe de dat is proefrijden met ziet ik jaar in. Goes Grand haar echt Ik match bij voelde had daar niet was. had we en fantastische komen. zijn. na voorbij heel einde vijf hebben Daar Bellissimo van.” Facebook ben keer geniet haar was

rubriek Alle volgen Alle Subtopuitslagen. in onze uitslagen dinsdag

Bron: Horses.nl