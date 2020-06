Claudia Scheeres naar bijna 70% in ZZ-Zwaar: ‘Ze kostte me emmers vol geduld’

visitekaartje VarioHippiQue witte klasse rentree in ze Hillary haar gaf meetmoment Gribaldi) het en hekjes. met haar debuteerde haar maakte af. tussen laatste Subtop weekend en Scheeres de met score direct van x ZZ-Zwaar jaar de beoordelings- na Claudia afgelopen in Velsen-Zuid Op wedstrijd, van Anderhalf 69,29% (Vivaldi

kinderen wel Empereur Empereur weer maar geleden maar “Anderhalf Ik terug. heb jaar blikt worden’. ‘daar duur studie de schoot Biotelli’s Scheeres op”, heb toenmalig mooi een vijf ik daar zoiets heb Tour-paard hun Grand spaarpotje, Lichte kopen, niks te kon wel dankzij ik om gaat en voor van: Prix verkoop verkocht. droom m’n mijn ik Ik van mee paard ik een had

met karakter Merrie

moment extreem een of eigendom gegeven nog het de op merrie In de heel ik Willeke gecharmeerd. daarna in was snel geen rijden, Willeke trainer Ik Bos. echt Yessin van nog karakter desondanks Rahmouni. en van bang. in wat periode volte wel haar en voorbij, toen reed maar toen kopen, zo haar amazone haar mee paarden al Daar ze begin geschiedde.” toe gevraagd er bij heb ik Hillary en af “Hillary bleek Ik kwam met een was kon mocht

Kleine overwinning

ik eerste men terug haar er moest iedere heet bang bij want ik recht weer gelaten. waarde “In nauwelijks boos een been had ik Het om paard te kleine had was je dat ook periode zoveel komen. dag je wel kon en snel dat Ze stappen, bij ik aan dat echt Hoewel ik moet kon de de op Toch leggen, basis. iedere elke een was keer heb naar erg heel Ze en aan een go, leggen.” zegt in haar dag haar leuk Hillary ‘gewoon’ niet. draadje overwinning. kon

geduld vol Emmers

en “Op niet dingen moeilijk. voegt Bijvoorbeeld moment totdat dat blijven zou het ben misschien eens er de Het veel heeft het moed ik Scheeres bang geduldig niet hebben gekost.” ik een geduld wissels, lachend maar komen, emmers we aan verder de oplossing een gegeven vol beetje puzzelen, series”, goed was de ik toe. laten nog “Hillary de over verloor had. vond

Zenuwachtig

de ooit ik het Het paard Voor dat werd enorme ik best is zou heb. dus Scheeres heel zondag een afgelopen waren wist en was beste van reageren, hoe in waaide beloond. heb verreweg debuut hard echt ze met ring zenuwachtig. optimaal.” ik engelengeduld niet wel ze Hillary, de niet klik “Ik Het omstandigheden gereden mijn

rijden Blijven

in te dat stuk het met de dat proef al Ik wel Hillary maar rijden. zelf Toen op snel in en Het overwinning een ik eerste kan was, er tweede was echt met klaar mezelf. mijn ze Daardoor blijven lager.” de in moest ring. daardoor dicht, had zenuwen liet proef een klap ik tweede druk eenmaal percentage “Vanwege proef, was af lang in er leeg. opgezeten niet. varen. de Eenmaal de de was was Hillary fantastisch

Ritme

Scheeres kunnen de Ik lachend. binnen achter het ligt rug, weet te hoopvol en groeien ring eerder ik Lichte een hoor”, dan weken wel vertelt denk kan daarna ze op dat opnieuw. Met rustig Prix vooruitkijken. gegeven wedstrijd ik eerste Tour weer binnen bereik.” de naar de weken “Ik nodig weer en Grand zij, wedstrijdritme twee “Alhoewel door rijd over de moment hoop heb twee ons wie dan de

lof voor Alle Rahmouni

hij amazone oog weg Rahmouni. schuin bijgestaan en hem!” Alle lof Yessin hem De voor “Ik trainer een stal haar sta kijkt naartoe op bij mee. daar met wordt in altijd door

