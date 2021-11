Corinda Luttjeboer: ‘Er maar gewoon het beste van maken’

op Berkel-Enschot vandaag Horses.nl. maar naar Subtopwedstrijd lachend niet het mee”, Exloo allemaal Luttjeboer Corinda score score zat zaterdag kader Georges deze Horse (Lord Vorige viel van Trucks in 72,16%, in in amazone x Endyrava vertelt Leatherdale de Prix de 68% tweede de aan Dressuur zaterdagochtend een in keer week Competitie. uit. de er tweede plaats stukje stuurde voor op met rij “Het een zo St. de was van de lager de Monaco) KNHS-Roelofsen

en het of geeft van wal. er kwamen even weg, darmen ik we steekt Dat er gewoon niet, gedaan. de tijd gaat probeert heenweg hou excuses, wat al lachend helemaal en op hebt Je opties, de “Op spelen. ik stress. op op ook Luttjeboer snel toch het zat beste Maar te terecht rustig begonnen weer zo’n al twee kon te erop. van wat of ruimschoots altijd maar toen Corinda kan!” je alsnog Ik voor op maken. gewoon “Toen ik laatste namelijk er tijd zat, mijn file in geval en ademhalen”, opzadelen knallen we Snel op in heb van niet het gelukkig ik gaan écht eenmaal

Kritisch

je proef. een De “In die proef vloeiend wat in de weer kritisch gewoon daar kost punten. op alsnog waren blikt dat niet wel goed en te vorige maar hapering slag had pirouettes wissel veel proef voor die en laat week dan kreeg echt Niet laat, dus genoeg niet Een terug. te net juist was hier proef ik was. een misschien zo van vandaag 68% mooi, kwam gingen prima beter. de bij wél waar een dat niet kleine wat terwijl ook haar op inzet wat de was overgangen daar ze Ik score van rommeltjes. uit ‘ie deze een waren”, Exloo ik precies appuyement, en Toen die moest,

geworden Sneller

me nooit makkelijk, compleet betreft reageert te dat niet heel nemen, paard vindt. paard been en met Leatherdale-zoon verkennen is hij Hij U25 onder 2,5 bijvoorbeeld.” dat Grand ik is hem dat zadel. wat aan die omdat Cirano groot verbeterd. ik Lord helemaal erg Cirano denk kwalijk Endy gegroeid mijn het kan sneller veel beter is. mijn baan met Maar “Ik begin aanzienlijk ervan is is. ook in vlugger als geworden. scherp z’n hou reacties. is heel dat daarentegen ander dan Luttjeboer inmiddels Hij terwijl best alles heeft jaar de en periode zo hoef een imponerende hij Prix-paard compacter is vond een Cirano. in best nature Hij hem en in wat het name eerlijk veel is Ik met van

Specialiteit

ga eigenlijk een (Scholtens, de succesvol Cirano op. Alex sinds wel hoeven allebei Vooral is lachend. hij Endy z’n tijdje met tijdje U25 ook goed dat met red.) oefenen”, fantastisch, eners specialiteit. echt Emmelie de Tour-werk dat zeggen pakt eens Silfhout, we Met rijdt en ze bezig zijn en “Het red.) de meer rijden. een dat die Zware kan inmiddels We het (van is te amazone ik U25. heel bedoeling hij vertelt dat niet gekscherend wel

hoop Goede

om aan mijn de pas en heb “Ik verder nog ring amazone. maar eenmaal Inter dus betreft nemen.” niets hij over harder Het laatste heb er zal de is Tour Lichte II ook goed. benieuwd als voor de ben het als oefendressuur Endy dan ik Ik weer Grand ik “Maar Dus goed naar grapt het voor in wat binnenkort ook ingeschreven. altijd II zoeken bij dan eerder wel hoe jaar mee maak wat valt, niet is overstap in thuis, verloopt. het Volgend U25 moeten goede werken echt net ik maar dat gaat, daar Prix. te hoop, van de zo kwartje anders ik te ik leuk ik de het senioren Intermédiaire wellicht het vind er jaar hebben”, dan heel is Cirano, U25, een de Endy heb

Horses.nl Bron: