Corinda Luttjeboer scoort ruim 73% in U25 Grand Prix: ‘Ik ging voor minimaal 67%’

Corinda Luttjeboer deed op de eerste dag van de Subtop-driedaagse in Houten bijzonder goede zaken. Ze stuurde Cirano DC (United x Jazz) bij haar tweede start in de U25 Grand Prix naar 73,59% en scherpte haar persoonlijk record daarmee aan met maar liefst tien (!) procent. "Ik hoopte op minimaal 67% en ging daar ook voor. Deze score is dan wel heel asociaal", vertelt ze lachend.

“De U25 is voor mij een nieuwe klasse en ik ben zelf nogal kritisch. In de proef ging de piaffe niet helemaal zoals het hoort en ik was niet tevreden over het uitrijden van de pirouettes, maar toen ik m’n score hoorde dacht ik: ‘oké, ik ga maar even niet meer over mezelf klagen’. Zo’n score is wel heel gaaf”, vertelt de amazone.

Onervaren

“Vooral de piaffe vind ik zelf nog lastig om te rijden en dat leverde me ook een aantal onvoldoendes op. Cirano kan het wel, maar ik ben daar zelf nog onervaren en wat onhandig in. Dat kwam bijvoorbeeld ook tot uiting in de laatste AC-lijn. Er zat te weinig verschil in de overgangen tussen de piaffe en passage.”

9 voor de eners

Maar een score van dik 73% behaal je natuurlijk niet zomaar. “Bij mijn eerste start eerder deze maand had ik een onvoldoende voor de eners, maar die leverden nu een 9 op. Cirano springt de eners heel mooi groot en de crux zit ‘m vooral in het wat kleiner houden. Nu ik hem mooi aan elkaar hield, zag ik dat ook direct terug in de punten.”

Positief commentaar

“Daarnaast had ik een heleboel zevens en achten, onder andere voor het stukje passage-uitgestrekte draf-passage. Daar stond per onderdeel ook bijgeschreven ‘mooi’. Ik vind het heel fijn dat het beeld gewaardeerd wordt en de juryleden enthousiast zijn, ondanks het nog niet perfect is.”

Once-in-a-lifetime

Luttjeboer benadrukt hoe gek ze is van de hengst. “Hij is echt mijn teammaatje. Ik dacht altijd dat Universeel mijn once-in-a-lifetime-paard was en dat ik dat nooit weer zou meemaken, maar Cirano heeft het tegendeel bewezen. Dat gevoel had ik al vanaf pas één.”

Geen Grand Prix-paard

Toch zat de amazone lang in onzekerheid of ze Cirano überhaupt wel onder het zadel zou krijgen. “We waren in de eerste instantie op zoek naar een jong paard en niet naar een Grand Prix-paard, maar Robert-Roel van den Bos tipte Cirano aan ons. Ik zag een filmpje en was direct van hem gecharmeerd. Lobke de Jong, zijn toenmalig eigenaresse en amazone, wilde hem wel verkopen, maar eigenlijk ook weer niet”, voegt ze er lachend aan toe.

Raak vanaf de eerste pas

“Toen ik samen met mijn ouders bij Cirano ging kijken, was ik op slag verliefd. Dat klinkt misschien een beetje penny, maar dat is echt zo. Vanaf de eerste pas was het raak. Ik heb hem daarna ook niet meer losgelaten.” De amazone was met haar andere paard Endyrava op concours in Le Mans toen ze bij een U25-rubriek ging kijken. “Ik zei tegen m’n ouders: ‘Cirano zou hier ook heel goed tussen passen hè? Misschien moeten we Lobke nog eens bellen.”

Emotioneel

Op een avond dat de amazone met haar schoonfamilie uit eten was, gingen haar eigen ouders bij De Jong langs en overtuigden haar om Corinda nog een ritje op Cirano te laten maken. “Toen mijn moeder dat aan me vertelde, werd ik direct emotioneel. Lobke zou beslissen of ze hem aan ons gunde, maar wat was ik zenuwachtig! Cirano deed alles voor me, maar ik bakte er zelf helemaal niets van. Ik wist: dit is mijn paard.”

Twijfel begrijpelijk

De Jong ging overstag en besloot haar Grand Prix-paard aan de familie Luttjeboer te verkopen. “Ik kan me haar twijfel heel goed voorstellen. De liefde die ik voor dit paard voel, voelde zij toen ook. Dat maakt verkopen heel moeilijk. Gelukkig heeft ze er geen spijt van en volgt ze ons nu vol enthousiasme.”

Focus op NK

Inmiddels heeft Luttjeboer de hengst vier maanden op stal staan. “Ik wil ervaring opdoen in de U25 en focus me op het NK Dressuur later dit jaar. Het lijkt me fantastisch om daar met Cirano en mijn Lichte Tour-paard Endyrava te rijden. Stiekem droom ik ook verder. Cirano heeft kwaliteit genoeg om een teampaard te worden en ze moeten natuurlijk nieuwe combinaties voor volgend jaar hebben, maar zover durf ik nog niet te kijken.”

Passie

Luttjeboer weet wel zeker dat haar dromen verder liggen dan volgend jaar. “Ik rijd iedere ochtend en geef ’s middags en ’s avonds les. Dat combineer ik met het doen van de administratie voor twee bedrijven. Gelukkig kan ik dat aan huis doen en kan ik schuiven als dat nodig is. Maar de paardensport, dat is mijn passie. Ik vind het werken met paarden echt fantastisch.”

Zware Tour

Luttjeboer won de met de Intermédiaire II en Grand Prix gecombineerde Zware Tour-rubriek met drie procent voorsprong op Dirk-Jan van de Water en Grandville (v. Hexagons Louisville). Vincent van Gasselt mocht de derde prijs in ontvangst nemen. Met Glorieus (v. Apache) scoorde hij 69,56% in zijn Inter II-debuut.

Seth Boschman concurrent van zichzelf

In de Prix St. Georges/Intermédiaire I deden vooral Seth Boschman en Geert-Jan Raateland goede zaken. Boschman stuurde Flora de Mariposa OLD RS2 (v. Fürstenball) naar de zege met maar liefst 75,22%. Eerder deze maand maakte de ruiter in Neerijnen al een overtuigend debuut en scoorde toen net geen 70%. Met Emporio MB (v. Armani) kwam Boschman uit op 72,43% en mocht daarmee ook nog eens het rode lint in ontvangst nemen.

Van de Donk net voor Raateland

Mark van de Donk zadelde Severius Don Remo (v. San Remo) en zette een fraaie score van 71,10% neer. Daarmee was hij net een maatje te groot voor Geert-Jan Raateland, die met Gladiator (v. Totilas) 70,96% behaalde. Raateland bracht ook VMF I’m Legend (v. Johnson) aan start. Zijn score van 67,87% was goed voor de vijfde prijs.

*Meer nieuws volgt*

Uitslag.

Bron: Horses.nl