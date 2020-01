Dana van Lierop met Chocolate Cookie naar ruim 70% bij Inter II-debuut

Op de Subtopwedstrijd in Houten was de overwinning in de gecombineerde Zware Tour-rubriek voor nieuwe combinatie. Dana van Lierop reed Chocolate Cookie RDP (V. Johnson) naar een score van 70,15% in de Intermédiaire II en stond daarmee unaniem op de eerste plaats. "Ik heb eigenlijk echt een beetje op safe gereden, omdat het pas onze eerste wedstrijd is en ik hem ook pas zes weken rijd, maar hij is gewoon zo goed, dat je dan toch gelijk zo'n topscore kunt rijden", aldus een overgelukkige Van Lierop.

“Hij is zo’n lief paard, echt dat geloof je gewoon niet zo lief als dat hij is”, vertelt Van Lierop over de bruine ruin, die ze sinds kort rijdt voor Karin Retera. “Dat is hij thuis al, maar op wedstrijd bijna nog meer, dan staat hij er helemaal voor je.”

Ervaring

Chocolate Cookie had al ervaring opgedaan met Nikki Schaap, die hem eerder succesvol in de nationale en internationale Grand Prix heeft gereden. “Hij had ook echt heel veel goede punten”, vervolgt de amazone. “De series waren heel mooi recht en de piaffe en passage en de overgangen ook, maar af en toe zat er een minder puntje tussen als ik zelf even iets niet helemaal goed deed.”

U25

Hoewel er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over de toekomst, zou Van Lierop graag nog een tijd U25 willen rijden met de ruin. “Het is natuurlijk heel leerzaam om hem te kunnen rijden en dan ook begeleid te worden door een top jurylid”, vervolgt Van Lierop. “Het is echt genieten met dit paard en ik heb nog een jaar bij de U25, dat zou wel heel leuk zijn, maar we kijken hoe het komt.”

Huiswerk

Een volgende wedstrijd is nog niet gepland, omdat Van Lierop ook graag eerst even wilde kijken hoe het debuut zou verlopen, maar ze heeft in ieder geval een beetje huiswerk voor een volgende keer. “Grand Prix is geen Lichte Tour en daar moet ik wel even aan werken. Hoeken zijn belangrijk en je moet echt van punt naar punt gaan en alles afwerken. Dat moet ik zelf de volgende keer echt beter doen, aan hem ligt het niet”, besluit de amazone gedreven.

Top drie

De top drie in de gecombineerde rubriek bestond enkel uit Inter II-combinaties. Het rode lint was voor Caroline Burema, die met Don Angelo (v. Don Schufro) uitkwam op een totaal van 66,76%. Zij werd gevolgd door Annemarth Lieman die 64,34% kreeg voor haar proef met Acantho (v. Sydney).

Lichte Tour

In de gecombineerde Lichte Tour was het oranje lint voor Wendy Askes met Ella Bella (v. Zizi Top). Met haar score van 68,60% bleef de amazone net voor Mark van de Donk, die 67,50% kreeg voor zijn proef met Serverius Don Remo (v. San Remo). “Serverius Don Remo vond het vandaag wat spannend in Houten… na een super mooie drafreprise wat ons een hele berg hoge cijfers opleverde, kreeg Donnie in de stap en galop wat last van bakkabouters en daardoor een paar hele dikke fouten”, liet Van de Donk na afloop weten. “Desondanks nog een mooie tweede plaats met 67,5%… maar wat hadden we een mooie score kunnen hebben zonder die fouten… op naar de volgende!!”

