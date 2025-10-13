Danielle Heijkoop en Mac Toto USB terug met megascore van dik 77% in de Prix St. Georges

Savannah Pieters
Danielle Heijkoop en Mac Toto USB terug met megascore van dik 77% in de Prix St. Georges featured image
Daniëlle Heijkoop met Mac Toto USB. Foto: By Lot Photography/Lotta Timmers
Door Savannah Pieters

Na een heel succesvol 2024 met meerdere internationale overwinningen, was het dit jaar wat stiller rondom Danielle Heijkoop en voormalig Pavo Cup-winnaar Mac Toto USB (Glock’s Toto Jr. x Jazz). Ondanks hun afwezigheid in de ring gedurende de afgelopen zes maanden, heeft de combinatie niet stilgezeten. Gisteren maakten Heijkoop en Mac Toto USB hun rentree op de Subtopwedstrijd in Pijnacker, waar ze met een score van 77,65% de Prix St. Georges wonnen, waarmee ze lieten zien nog verder te zijn doorgegroeid.

