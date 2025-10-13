Danielle Heijkoop en Mac Toto USB terug met megascore van dik 77% in de Prix St. Georges

gegeven dat Heijkoop is geweldig één en die steekt punten mega zaten heel ook niet gebeurt juryleden overeen ook gevoel heb score negens wel fijn en zo meerdere “Ik lijn. op is van Dat vaak.” “Ja, echt wal. de De achten en lachend mijn duidelijk kwamen. hebben gereden het Danielle met hè”,

gemaakt Progressie

voor in in de hem de ideale vooruitzicht, aan mij Friesland kant en was een de tijd en Indoor stemming. al wilde keer voor Friesland is meenemen.” en zondagavond. Toto begin een andere dat de graag Indoor op starten. op geweest week van dat juiste het een ik voor was moest pas Aan ik wilde daarnaast ook toch concours ik drukke niet boeg Met Mac meest starten, situatie. Ik niet de een helemaal “Vooraf avond niet het nog

sterker is harmonieus. stabiel en ik en heb maar spectaculaire op het geworden nog Alles de mooier was ik wedstrijdpauze Gisteren ritme.” dat merkte opzichte de hij niet Het een in de beeld eners hetzelfde heel onze meegenomen. me ten is. en ik piaffe passage, proef, heel aanleuning het heb heel constant. De en gefocust algehele niet teveel is was “In voor training terwijl thuis meer stabiel van

power Veel

zeggen, altijd de dan Ze de zijn keertwendingen. ik Maar leuk jury”, de niet nog pal over niet echt zijn door, En ik waar wat lachend. hoewel rijden. persoonlijk dan ergens waren ze van vertelt “Verder om dingen oefeningen kan als iets amazone ruimte hij is slecht keertwendingen maar stapte “Qua natuurlijk ze voor de kan. moeten zeggen, echt niet ik het in dat negatiefs ook verbetering hij en de te niets is.” voor er er vind afwerking goed niet moet er

beter in het mooi hij ziet gewoon nog om veel zwaarder mijn rijden, te uit. “Mac verzamelde mezelf wat ben komt, heel met en Toto heel nog Het een op vind wel dragen die staan. ik sowieso ook hem en kracht zien maar sinds er ik kon was met power altijd paard hij verschijning om eens mooi is en op tot is eigenlijk te Het begin en In een hem wordt werk hij het imponerende nadeel bezig kwaliteit. werken ook lichter.”

Internationaal

gisteren. na internationaal indrukwekkende piste op anders heel om proef weer echt zeker ik Dat onze hun er goed rentree. iets maken enorm een realistisch doet en ook Pijnacker Deze ambiance. extra goed eerlijk Friesland best.” z’n ben ik natuurlijk Toto met Hij een ga naartoe, in en op een Friesland altijd Mac heel wedstrijd andere Indoor zo van week Maar ging, en het is is. Heijkoop gevoel te Indoor me dat beseffen “Hoewel

grotere II nog rijden plan hem met te is aldus dan de zou de de amazone. om wedstrijden volgend maken”, Inter naar jaar en overstap graag wat “Ik het

volgen onze Alle uitslagen Alle rubriek dinsdag Subtopuitslagen. in

Bron: Horses.nl