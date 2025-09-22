Daniëlle Heijkoop en nieuw talent naar 70% in ZZ-Zwaar-debuut: ‘Hij is zo lekker ongecompliceerd’

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Daniëlle Heijkoop en nieuw talent naar 70% in ZZ-Zwaar-debuut: ‘Hij is zo lekker ongecompliceerd’ featured image
Daniëlle Heijkoop met New Rock.
Daniëlle Heijkoop reed gisteren op de Subtopwedstrijd in Pijnacker voor het eerst de ring binnen met New Rock. Heijkoop kocht de zevenjarige Indian Rock-zoon kort geleden en besloot, na één start in de basissport, de stoute schoenen aan te trekken en de overstap naar het ZZ-Zwaar te maken. Dat deden ze met succes: het kersverse duo schreef de proef overtuigend op naam met een score van ruim 70%.

