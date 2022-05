Daphne van Iwaarden jongste Grand Prix amazone van Nederland￼

Sinds afgelopen zondag is niet Thalia Rockx maar Daphne van Iwaarden de jongste Nederlandse Grand Prix ruiter. De pas vijftienjarige amazone reed de eigen gefokte merrie Zonnaleone (v. Hexagon’s Louisville) naar 60,87% tijdens de Subtopwedstrijd in Soest.

Diederik van Silfhout, Jeanine Nieuwenhuis en meest recent Thalia Rockx (destijds 15 jaar en tien maanden) waren de vorige recordhouders. Daphne kreeg de merrie als vijftienjaar onder het zadel: Zonnaleone was toen Lichte Tour geklasseerd. Zelf was Daphne toen pas twaalf jaar. Daphne heeft de merrie vanaf dat niveau zelf klaargestoomd voor het Grand Prix werk. Het harde werken werd dit weekend beloond met winst in de Grand Prix en een nieuwe titel: recordhoudster jongste Grand Prix amazone van Nederland (15 jaar en 4 maanden).