Daphne van Peperstraten is blij met goede ‘generale’

Op de Subtopwedstrijd in Velddriel ging Daphne van Peperstraten er zondag met Greenpoint's Cupido (v. Johnson) unaniem met de overwinning vandoor in de Prix St. Georges. "Alles waar we de afgelopen weken op getraind hebben ging zoals ik wilde en daarmee was dit een goede voorbereiding voor het NK volgende week", vertelde Van Peperstraten na afloop.

“Toen we een paar weken terug op De Kroo reden hadden we te veel last van spanningsfoutjes en dat ging vandaag weer veel beter”, aldus de amazone. “Vandaag ging het weer zoals ik wilde.”

Basis

“Door de spanning konden we de oefeningen toen niet doen zoals ze moeten en daarvoor hebben we de afgelopen weken thuis extra aan de basis gewerkt”, legt de amazone uit. “Dan kun je de energie ook weer op de juiste manier gebruiken en dan gaat de proef veel fijner.”

Hoogtepunten

“We kregen vandaag 8′-en voor de uitgestrekte stap en ook voor de pirouettes”, vervolgt Van Peperstraten, die volgende week voor het eerst als young rider aan het NK deelneemt. “Verder waren de keertwendingen mooi en was de draftour heel fijn en stabiel. Het enige smetje waren vandaag de wissels om de vier, daar kregen we ook een vier voor.”

Met geleend hoofdstel naar tweede plaats

Van Peperstraten stond met haar score van 72,721% niet alleen bijna zes procent los van de concurrentie in de Lichte Tour-rubriek, ze zette daarmee ook de hoogste score neer van de dag. Karen Nijvelt eindigde met 66,838% op de tweede plek met Top’s Go for It (v. Jazz). Dat Nijvelt haar hoofdstel was vergeten en met een geleend hoofdstel haar proef moest rijden, stond haar prestatie niet in de weg. “Trots op Top’s Go For It!! Die was vandaag duidelijk beter bij de les dan ik!! In een vlaag van verstandsverbijstering mijn hoofdstel vergeten!! Gelukkig mocht ik het hoofdstel van Thamar Mobach lenen en Goof trok zich nergens iets van aan!! Mooie tweede plaats met 66.85% in Velddriel! Dit gaat me niet nog eens gebeuren!!”, zo liet Nijvelt via facebook weten. Het duo werd op de voet gevolgd door de Canadese amazone Esmee Ingham, die met Hope (v. Alexandro P) 66,618% kreeg van de jury.

ZZ-Zwaar

In de best grote ZZ-Zwaar-rubrieken waren Sophie Kuijken met Cassius (v. Vivaldi) en Fenna van Ginkel met Dashing (v. Hotline) de uitschieters. Beiden werden door één van de juryleden op de eerste plaats gezet en door het andere op plek twee. Het was uiteindelijk Kuijken, die met haar totaal van 66,786% het oranje lint kreeg en Van Ginkel met 65,214% het rode. Beide combinaties kwamen alleen in proef 35 aan de start. Bettina Krol eindigde met Daimond Boy M (v. Wynton) in de eerste proef op de derde plaats met 62,286% en was in de tweede proef de enige, die boven de zestig procent reed.

Jeugd

In de gecombineerde junioren/young riders-rubriek was Evelien Huberts als enige starter in de eerste proef met Romeo (v. Jazz) verzekerd van de winst. Ze kreeg 61,25% voor haar YR-proef. Julia Bouthoorn ging er in de tweede proef met de overwinning vandoor met Infodatek’s S-Klasse (v. Sir Donnerhall). Bouthoorn reed eveneens een YR-proef en kreeg 63,392% van de jury.

Uitslag

Lees ook:

Thamar Zweistra en Filamanda naar ruim 70% bij Inter II-debuut

Bron: Horses.nl