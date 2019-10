Daphne van Peperstraten naar 75% op subtopwedstrijd

75% op een subtopwedstrijd? Dat klinkt spannend. Maar als je vervolgens de namen ziet van het duo die tot deze score is gekomen, is het toch al iets minder uitzonderlijk. Daphne van Peperstraten besloot haar topper Greenpoint's Cupido (v. Johnson) mee te nemen naar Maren-Kessel en daar scoorde de combinatie 75% in de teamtest voor young riders.

Een mooie score was er verder voor Desiree Aarts. Zij reed Generaal (v. Charmeur) naar 68,571% in het ZZ-Zwaar. In de Lichte Tour (PSG) was Fanny Kluthausen de beste met Darth (v. Jazz) met 65,441%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl