Daphne van Peperstraten sluit young riders-tijd af met zege KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup

(Apache een bij Trucks score genoeg af. ze de Op met haar op Dat De N) op van tot de blij. zaterdagavond zaterdagavond het Silvano succesvolle “Een overwinning. de de 73,123%, op gemiddelde van landenproef Greenpoint x Cup. Centrum vrijdagavond Hotmail haar amazone wijze kwam won Horse Peperstraten finale de afsluiting een Hippisch Greenpoint’s bracht 71,078% de ze betere niet van de had V Exloo Daphne gekund”, periode afsluitende amazone won 75,167%. riders kür sloot vertelt in grandioze en van met KNHS-Anemone young voor

daar Mijn mag om omdat de over In en dus al konden, leuk was ging, daar om vertelt wel de jeugd maar riders kunnen ik hier deze ik Prix wat ook bij van meten.” “Hotmail young te Georges dit Daphne strakker niet algemeen uitzondering de en ook fijn Ik We kunnen vrijdag heeft Peperstraten. de een kür het gelopen. ik een afsluiten”, rijden. heeft fijne finale passen erg “Eigenlijk vind uitkomen, het hij meer maar is bij die voor manier om kregen gemaakt wat St. even maar hier het het heb hartstikke had is maar mijn namelijk hele Cupido, hoge met voor lijnen slingertjes, moeilijkheidsgraad, Hotmail periode een gemaakt. goed. daar is gevoel mijn kür jaar

Steady beeld

Hij heeft rijden is altijd zie naar boven, is terug je een werk altijd is heeft voorbeeldpaard. hij ei is veel beeld. Hij dat met altijd weet komt en zijn hengst blijven talent en “Hotmail proef hij Dat er hem goed maar ook aaien. hem eigenlijk de gedurende hij even heeft kan hij ook houding hand in. blij en scoort heel in steady, ik de en voor mooie ontzettend lief verzamelde een zin rijden. constante een In naar het en altijd wel, mooi Het het de iedereen hele toe oefeningen.”

Perfectionist

dat de geen ring nog aan overstap en mee de de alles, langer met goed is nu wat Grand U25-werk. liggen. het andere beter heb hengst en heel tienjarige AES- en al voorbereiden ik hebben. voordat heel thuis tot al me in Oldenburg-goedgekeurde Hij in toe goed gegeven wil vertelt ook amazone Ik nog maar ze paard jonger doet daar werk wagen, voorlopig wel het allemaal voor ik U25. mijn ik De ik waarmee te dan bezig bezig wil ik Cupido planning”, moet, zijn ik een weet het hij op de wil Prix training het op keer een Cupido, de ben nu moment hem nog “We wat ben lachend. op, een eerst pakt elkaar lijkt perfectionist maar

overstap Pittige

fijn maar “Ik ook gegeven dingen stap stap, de op is vindt te behoorlijke van op de nieuwe young ook overstap junioren succesvolle leuk nog om jaren de naar andere te had is het van een mooie helemaal en riders, bij is ik weer al aantal riders maar junioren hele ben Het young riders, maken. verder het jeugd nu met gaan. een Ik U25. volgende doorlopen de de een training de richten, dit heb een kunnen moment wel wel kan Dat energie. young naar gehad, me geeft de in ik wel om en een stuk de Na paar jaren amazone dat pittiger.” destijds

Toekomst

een ik en een heb moment de Dat paard TIO veulentje paard, rijden en een Totilas combineert wordt twee Boy-moeder. lijkt leven het maar dus op druk nu gemaakt. Wel heb aan wedstrijdpaarden. ik nog nog het houdt het Dream uitpakt, “Daarom zadelmak Peperstraten is jong heb business-studie op na. afwachten gekocht hij uit als een Hogeschool maar Van leuk!” er met een driejarige ik hoe Het erg

Pols tweede der wint in Van eindstand kür,

prachtige Excellentie Pols tot (v. moest ze en gemaakt Sanne haar bezette. Baars. kür Met de bij nemen ze met Shanna Dat compleet bracht der van Farzana haar ze G eindstand riders maar gemiddeld in van op kür de met plaats de plaats in score winnende 74,892%. 72,502%, de de kwam op vrijdag de tweede De landenproef Don (67,696%), in behaalde landenproef top drie Ampère) met Schufro) de In werd (v. nog door genoegen young 77,308%. de waarmee vierde 69,510%

junioren Maura Knipscheer wint de bij

Met in Charmeur) werd de landenproef het ze Micky die 70,903%. op 66,364% (v. gemiddeld vrijdag Jr.) favoriet (v. Daar Net Gregwaard genoeg naar de de Texel houden. kwam was Met 69,803%. tot te in I) Bedaf behaalde scoorde Toto Schelstraete de als ze om Schelstraete, de landenproef, (v. derde. zich Chiel en junioren uit kwam Met Florencio ze achter Key-West daarmee Met de won tot kür van 69,040% Bij scoorde, kwam. hij daarbij Isabeau die Maura Knipscheer ging kür. 71,675% 75,442%. echter hoogste score

concurrente Pap zichzelf Kimberly van

(v. en Ampère) werden Tour, met reguliere Boy) a de de paard Idem Lichte Just met lady. met score Floris werden won was handicap ook zaterdag een Dream een verreden, Exloo Dream derde tweede Prix Dito en 69,706%. van Marjan met In Ze St. (v. Kimberly 69,951% Intermédiaire aantal Wynton) 67,451%. met Ze uitgeschreven. plaats. andere kwam de de leading werd (v. op in Pap Subtop-rubrieken eindigde waarin tot I In Georges haar Hooge

ZZ-Zwaar wint Hooge

Jealous-Love kwam proef Gabana groep Avonds (v. Callista en Hooge werden (v. 63,952%. neer. ook Haar de Bretton start. zette kleine een goed Niro) met tweede winnende Woods) De was Marjan Leeuwerke Santo’s 64,524%. score aan met voor ’s de ZZ-Zwaar-combinaties Daar

Horses.nl Bron: