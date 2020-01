Demy Kurstjens naar hoogste dagscore in Uden

De Prix St. Georges op de Subtopwedstrijd in Uden werd afgelopen zondag gewonnen door Demy Kurstjens en Kingsley Chaplin DK (Johnson x Osmium). De amazone realiseerde een score van 67,79%, wat tevens de hoogste score van de dag betekende.

Na een wedstrijdperiode van negen maanden maakte Kurstjens eind november vorig jaar haar rentree met de dertienjarige ruin. Dat leverde toen met 67,50% ook al de overwinning op. Over de proef in Uden schrijft ze: “Hij liep een super fijne proef! Helaas hadden we nog een foutje in de serie om de drie, wat veel punten kostte! Maar met bijna 68% en bij één jury zelfs al bijna 70% zijn we hartstikke tevreden.”

Concurrentie

Kurstjens kreeg in de met de Intermédiaire I gecombineerde rubriek de nodige concurrentie. Desiree Aarts stuurde Generaal (v. Charmeur) naar 66,99% en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen. Zij werd op de hielen gezeten door Dennis Roijakkers, die met Grandeur, eveneens een nakomeling van Charmeur, uitkwam op 66,40%.

ZZ-Zwaar

In een kleine ZZ-Zwaar-groep kwamen de scores niet ver boven de 62% uit. In de eerste proef stuurde Dimphy van Oss ’t Woatslers Gadget (v. Apache) met 62,21% naar de zege en eindigde Fleur Jansen met Flugel (v. Federweisser) met 60,21% op de tweede plaats. In de tweede proef bedroeg het winnende percentage, dat werd neergezet door Miranda van den Boogaard en Wait & See (v. Farrington), 61,86%.

Romp wint Grand Prix

Vienna Romp was de beste in de Zware Tour, waar de Intermédiaire II en Grand Prix in handicap werden verreden. De amazone stuurde Darshan (v. Vivaldi) naar 67,01% en bleef daarmee ruim twee procent voor op Wenda Welten en Firefly (v. Wynton). De top drie hier werd compleet gemaakt door Vivian Chang en Icci’s Cerise (v. Santano).

Bron: Horses.nl