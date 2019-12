Denise Nekeman sluit het jaar succesvol af

Denise Nekeman won zaterdag in Haskerhorne de Grand Prix met Boston STH (v. Johnson) met net iets minder dan 72%. De amazone sloot daarmee haar jaar, dat voornamelijk in het teken stond van internationale wedstrijden succesvol af. "Nu mag hij eerst even kerstvakantie hebben en dan gaan we er in het nieuwe jaar weer lekker tegenaan", vertelde de blije amazone na afloop.

“Het had achteraf misschien iets spectaculairder gemogen, maar ik had wel een heel goed gevoel na mijn rit vandaag”, vervolgde Nekeman. “Er was sprake van dat ik misschien naar Londen zou mogen en daarvoor heb ik eigenlijk met Hans Peter vooral die verkorte Grand Prix-proef geoefend. Dan kom je toch weer andere dingetjes tegen waar je een beetje aan moet sleutelen en dat zat misschien een hogere score vandaag net iets in de weg.”

Binnenkomen voor een acht

Behalve over het fijne overall-gevoel is de amazone heel erg blij met de cijfers aan het begin van haar proef. “Voor het binnenkomen, dat altijd nogal een dingetje was met Boston, kregen we vandaag gewoon achten en 8,5’en van de jury en daar ben ik echt heel erg blij mee”, vertelt Nekeman verder. “En dat ik steeds meer kan blijven rijden in mijn proef, daar ben ik ook heel tevreden mee.”

Compliment

“Alex van Silfhout had mijn proef ook gezien en hij vond ook dat we heel fijn gereden hebben”, vervolgt Nekeman. “Dat is ook een mooi compliment natuurlijk, alhoewel hij grapte dat hij het wel flauw vond dat ik hem niet heb laten winnen.”

Top drie

Adelinde Cornelissen mocht het rode lint ophalen in deze rubriek. Zij kreeg met Zephyr (v. Jazz) 71,087% van het jurykorps en werd gevolgd door Lynne Maas met Electra (v. Jazz) met een totaal van 70,797%.

B-kaderscores

Er werden in totaal vijf B-kaderscores gehaald in de Grand Prix in Haskerhorne. Alex van Silfhout kreeg met Decor Siebenstein (v. Sir Donnerhall I) 70,300% van de jury en werd daarmee vierde en Veronique Roerink maakte de top vijf compleet met Flanell (v. Apache) met 70,181%.

Uitslag

