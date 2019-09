Denise Swinkels viert afsluiting zomerseizoen met winnend LT-debuut

Denise Swinkels had de Subtopwedstrijd in Gemonde zondag uitgekozen voor de eerste keer Prix St. Georges voor haar en haar paard Flashpoint (v. Westpoint) en sloot dat debuut direct winnend af. De juryleden waren niet helemaal unaniem, maar ze stond met haar score van 66,544% bijna een procent los van de nummer twee.

“Het overviel mij eigenlijk ook wel hoor toen ik de punten zag”, begint Denise Swinkels bescheiden te vertellen. “Ik moest echt even twee keer kijken toen ik mijn protocol kreeg, maar ik ben er natuurlijk heel blij mee.”

Meer afdruk

“Er zaten geen fouten in de proef en ik heb zeker ook het eerste deel van de proef met een heel fijn gevoel kunnen rijden, maar ik voelde dat de gedragenheid gaandeweg in de proef wat minder werd”, vertelt de amazone, die voor haar LT-debuut de slipjas van haar instructrice Marion Schreuder had geleend. “Dat kon ik later ook aan de punten zien, het had nog met wat meer afdruk mogen zijn.”

Wennen

Het niveau is zowel voor zowel amazone als paard nieuw en Swinkels moet zelf ook nog wel een beetje wennen aan de proef. “De oefeningen in de proef aan elkaar rijden is echt nog wel even anders dan de oefeningen thuis rijden”, lacht Swinkels, die in eerste instantie nog getwijfeld heeft om de wedstrijd vanwege het weer af te zeggen. “Thuis kunnen we die gedragenheid wel volhouden, maar dan vraag ik iets op het moment dat het uitkomt. In de proef moet je achter elkaar door, dat moet ik ook nog wel een paar keer oefenen.”

Plannen

Swinkels wil zich voorlopig concentreren op het verbeteren van de gedragenheid in het geheel en geeft haar paard daarmee ook de kans om nog wat sterker te worden. “Voorlopig ga ik lekker een aantal keer Prix St. Georges rijden. Als we de hele proef met meer gedragenheid door kunnen komen, dan zit er zeker nog rek in de punten en dat is voorlopig ook het doel”, vervolgt de amazone. “Het was natuurlijk een hele veelbelovende score voor de eerste keer in de Lichte Tour, maar ik denk nu nog even niet aan de Inter I hoor, eerst even rustig hiermee verder.”

Volgprijzen

De volgprijzen waren in deze gecombineerde Lichte Tour-rubriek allemaal voor combinaties, die een PSG-proef reden. Ron Smeets werd met Donna Bella (v. Don Gigolo) door een van de juryleden op de eerste plaats gezet, maar mocht met zijn totaalscore van 65,662% het rode lint ophalen. Marijke van der Galiën volgde met Don Perignon (v. Oscar) op de derde plek met 65,294% en Andre Houben sloot op de vierde plaats aan met Empelaer’s Dante (v. Serano Gold) met 64,706%.

Hoogste dagscore

Romy Bemelmans was met Hiphop (v. Jazz) met afstand de beste in het ZZ-Zwaar. Het duo kreeg in totaal 68,786% van de juryleden en stond daarmee zowat zeven procent los van de rest. Bemelmans won daarmee niet alleen de rubriek, maar zette ook de hoogste score van de dag neer in Gemonde. Maarten Wentink eindigde in deze eerste ZZ-Zwaar-rubriek op de tweede plaats met Ferry Retto (v. Ampere) met een totaal van 61,929%.

Tweede groep ZZ-Zwaar

In de tweede groep ZZ-Zwaar kwamen maar drie combinaties aan de start en bleven de scores hangen rond de zestig procent. Neleke Krol was in deze groep met Hilfiger (v. Johnson) goed voor de winnende score. Het duo, dat in de eerste proef net buiten de prijzen viel met 60,571%, kreeg in de tweede proef 60,643%.

Zware Tour

In de kleine Zware Tour-rubriek, waar enkel Intermédiaire II werd gereden kon de jury niet veel punten kwijt. Marian van Bommel was met Emaro M (v. Johnson) de enige, die met winst de baan uitkwam, het duo kreeg 63,75% op het protocol.

Uitslag

Bron: Horses.nl