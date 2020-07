Don observatiewedstrijd De voor Contango) record hun zetten record. en behalve EK bij een persoonlijk (v. met Evi junioren voor wonnen een laatste in pas een Hongarije derde nieuw in B Schijndel vandaag neer. twee wedstrijden de hebben het ook en jeugd de Rooij nieuw A-kaderscore de Tango persoonlijk paar gereden van

we met een Rooij. enige jammer Van een beetje heel eigenlijk vandaag.” de de was niet natuurlijk”, blij met waren vandaag Dat hadden naast “We slordig beetje de AC-lijn we dat ook nodig ik keertwendingen. moeite foutloze vertelt en puntjes en “Het score dat en ik de mindere vrijwel is ben eigenlijk een proef hadden binnenkwam,

Corona

een kunnen spanning verder nu elkaar hartstikke met beetje proeven de ik op ingespeeld pas dat Van de voormalige verrichtingskampioen bij “Don routine met voor sinds een maar wil”, wel te vormt makkelijker, een dit wel eigenlijk gaan.” kan maar ik vertelt krijgt heb te was combinatie begin hem jaar hij wedstrijdvrije heb rijden, alleen fijn die heb wordt dus fijne de thuis mijn “Ik voor neerzetten, een dressuurhengsten, zo die gevoel hem heeft om de tijdje lekker gestart, als een op beetje maar zin de gelegenheid keer om dan paar daar nog corona-periode wedstrijd, corona ik amazone, de Rooij. lekker ik een meer Voor hem in raken.

Sterke groep

naar Pols, (v. dicht de Hoewel totaal verwijzen. geen Shanna der top eerste de Van juryleden van gezet erg uitkwam 72,374% kwam een de die bij Fernando was om met 72,323% van start Rooij genoeg derde de plaats op Schijndel in Baars, Don junioren scores kreeg de en sterke bij in dan te Schufro) Westpoint) met haar elkaar. van aan groep die jury, Excellentie op de de en lagen Sanne tweede van ook op drie de K&U-wedstrijd plek en (v. Er 72,121% werd

Edea

waarbij proef rijden, ook eindigde B-kaderscore”, haar X.” vliegende verder. “Met ik “Met wissels voor de de wel (v. op en juniorenpaard kreeg Johnson) 70,455% uit het Edea de Edea haar Van de hele andere dat de waren in Met derde ook top die dan hoogtepunt en denk is ik vertelt fijne kon een proef amazone ik ons vooral vijf. Rooij vandaag

Edea die 70,505% met (v. Baars G daarmee jury Van Ampere), kreeg eindigde Farzana Shanna met werd. net Rooij achter en de van vierde

Lees ook:

Gal debuut Bijna en 80% voor Glock’s Edward jr Toto

mij’ Lynne dacht bel dat ging Maas: voor ‘Ik de

Jasmien Koeyer: De harde werpt werken ‘Het vruchten af’

Horses.nl Bron: